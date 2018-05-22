Российский хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин прокомментировал победу в шестом матче Кубка Стэнли против Тампы-Бэй Лайтнинг (3:0). По словам капитана столичных, отступать ему и его коллегам по команде уже было некуда.

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал победу в шестом матче Кубка Стэнли против "Тампы-Бэй Лайтнинг" (3:0). По словам капитана "столичных", отступать ему и его коллегам по команде уже было некуда."Я уже не в том возрасте, чтобы волноваться или перегорать в такие моменты, – признается Овечкин, слова которого приводит "Спорт-экспресс" со ссылкой на официальный сайт НХЛ. – Надо было выходить и играть шестую игру серии – отступать нам точно было некуда. Теперь необходимо продолжать в том же духе. Все нереализованные сегодня моменты оставим на седьмую игру, ведь она будет самой важной – за выход в финал Кубка Стэнли".Напомним, что по итогам шести матчей полуфинала НХЛ "Вашингтон" имеет ничейный счет с "Тампой" – 3:3. Решающий поединок состоится 24 мая.