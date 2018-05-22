Госдума большинством голосов назначила экс-министра финансов Алексея Кудрина главой Счетной палаты. Его кандидатуру ранее рекомендовал депутатам президент Владимир Путин.

Госдума большинством голосов назначила экс-министра финансов Алексея Кудрина главойСчетной палаты. Его кандидатуру ранее рекомендовал депутатам президент Владимир Путин.Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх представилКудрина депутатам и напомнил его серьезный послужной список. Экс-министра финансов он назвал известным человеком с богатым профессиональным опытом."Алексей Леонидович – тот человек, который является профессионаломс большой буквы", – заметила глава комитета Госдумы по контролю ирегламенту Ольга Савастьянова. При этом она отметила, что экс-глава ведомстваТатьяна Голикова и та команда, с которой она работала, добились хороших результатови оставили очень серьезный системный задел.Сам Кудрин выразил благодарность Голиковой и ее коллегам запроделанную работу и указал на необходимостьчеткой увязки стратегических целей страны и результатов управления бюджетнымимеханизмами."При этом контроль должен быть не толькоколичественным, но и качественным. В этой части нам нужно совершенствовать истандарты контроля и проверок, в том числе в увязке с бюджетными механизмами", – сказал Кудрин.Новый глава Счетной палаты заявил, что планирует совершенствоватьмеханизмы контроля, в том числе за счет более широкого примененияриск-ориентированного подхода и цифровыхтехнологий. Он напомнил, что в прошлом году ведомство выявило нарушений на 1,8триллиона рублей, однако 43,6% из них относятся к сфере бухгалтерскогоучета.Отвечая на вопросы депутатов, Алексей Кудрин сообщил, что выйдет из большинства фондов и общественных организаций, в которых состоит, но, возможно, останется в двух-трех институтах, связанных с образовательной и научнойдеятельностью.Говоря о программеперевооружения армии и контролеСчетной палаты над расходованием средств на нее, Алексей Кудрин сообщил,что утвержденный бюджет на гособоронзаказ сбалансирован и соответствует задачам.По закону о Счетной палате, кандидатуры для назначения надолжность ее председателя вносятся президенту Советом Думы по предложениямфракций, причем главе государства должно быть представлено не менее трехкандидатур. Совет Думы направил президенту четыре кандидатуры от каждойфракции. Президиум фракции "Единая Россия" рекомендовалдепутатам-единороссам выдвинуть кандидатуру Кудрина.На прошлой неделе Владимир Путин предложил Госдумерассмотреть кандидатуру Кудрина на пост председателя ведомства. Это произошлопосле того, как нижняя палата парламента досрочно освободила от этой должности Татьяну Голикову, онавозглавляла государственный аудит с 2013 года, а теперь будет работать в правительстве на должности вице-премьера. За пять лет ее пребывания на посту в бюджетвернулись более 42 миллиардов рублей.Счетная палата – постоянно действующий высший орган внешнегогосударственного аудита, подотчетный парламенту. С начала работы в 1995 году еевозглавляли три человека: Хачим Кармоков, Сергей Степашин и Татьяна Голикова.Алексею Кудрину 57 лет, по профессии он – экономист. Вкоманде мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака занимал разные должности, в томчисле был заместителем градоначальника. В1996 году вместе с Владимиром Путиным руководил кампанией по выборам Собчака напост губернатора Петербурга. Более десяти лет возглавлял Министерствофинансов России.Кудрин придерживается либеральных взглядов в экономике, в частности, оннастаивает на скорейшем повышении пенсионного возраста. В 2016 году экс-министр возглавил Центрстратегических разработок, который готовит для кабмина проекты социально-экономическогоразвития страны.