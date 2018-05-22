Знаменитый фигурист Алексей Ягудин перенес сложную операцию. Он поделился снимками из больницы.

Знаменитый фигурист Алексей Ягудин перенес сложнуюоперацию. Он поделился снимками из больницы.Спортсмен оказался воперационной. О том, что Ягудин пережил хирургическое вмешательство, стало известно21 мая. Алексей поделился фотографиями из медучреждения на своей странице в Instagram и прокомментировалслучившееся.За Алексея Ягудина переживает семья. Дома его ждут жена Татьяна Тотьмянина идве дочки. Больше всех по папе скучает маленькая Мишель. Фигурист рассказал,что двухлетняя малышка переживает из-за того, что его нет рядом. "А где папа? А он на очередномТО. Пробег то уже большой, а впереди много всего! Чтобы еще вырезать?!?!?Здоровья всем!!!", – написал Ягудин в своем микроблоге.Поклонники выразили спортсмену свою поддержку,пожелав ему скорейшего выздоровления. Подробности случившегося олимпийскийчемпион решил не разглашать. Напомним, в апреле спортсмен перенес операцию налице. Тогда, как и сейчас, он не стал разглашать детали.Супруга Алексея – фигуристка Татьяна Тотьмянина также пережила несколькоопераций на ноге после того, как получилатравму в конце 2017 года. Она несколько месяцев занималасьвосстановлением здоровья. В общей сложности спортсменке пришлось лечьпод нож хирурга четыре раза.