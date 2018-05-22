В Москве состоялся Х Благотворительный международный детский фестиваль художественной гимнастики Алина. Разумеется, на важном мероприятии отметилась и сама Алина Кабаева, вышедшая в свет в платье, никого не оставившем равнодушным.

В Москве состоялся Х Благотворительный международный детский фестиваль художественной гимнастики "Алина". Разумеется, на важном мероприятии отметилась и сама Алина Кабаева, вышедшая в свет в платье, никого не оставившем равнодушным.Накануне, 21 мая, в Москве прошел большой праздник художественной гимнастики – фестиваль "Алина", идея которого принадлежит прославленной спортсменке Алине Кабаевой. Именно она несколько лет назад придумала мероприятие, на котором могли бы выступать не только известные и заслуженные гимнастки, но и талантливые дети. Традиционно фестиваль приурочен ко Дню защиты детей.В этом году в столицу России прибыло более 600 человек-участников фестиваля из самых разных стран: Италии, Болгарии, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана, Израиля, Казахстана и Японии. Примечательно, что расходы по проживанию, проезду и питанию в столице для всех участников фестиваля взял на себя Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Это же касается и костюмов для каждого участника, которые шились на заказ.Гостями важного мероприятия стали известные политики, деятели культуры и спорта. Среди них – спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, депутат Госдумы Валентина Терешкова, режиссер Никита Михалков, олимпийские чемпионы Антон Сихарулидзе, Алексей Немов и многие другие."Это не очередное соревнование, где тренеры или судьи отбирают лучших. Это еще одна площадка, где можно показать себя главному тренеру сборной России по художественной гимнастике Ирине Александровне Винер. В сборной такая система, что на просмотр приезжают по две-три гимнастки от региона, а у нас в одном номере задействовано по 20–30 человек из разных городов России. Это удивительный шанс для юных спортсменов, ведь не у всех есть возможность добраться до Москвы. Наш фонд оплачивает все расходы, родители ни за что не платят. Себя хвалить не очень хорошо, но у такого шоу, особенно в детско-юношеском спорте, нет аналогов вообще нигде в мире", – цитирует Алину Кабаеву .Отметим, что главная дива фестиваля за вечер сменила несколько нарядов. Перед открытием праздника прославленная гимнастка блистала в бежевом брючном костюме, который невероятно ей шел. А на самом же мероприятии Кабаева предстала в белоснежном платье в пол, обнажающем красивые плечи. Наряд украсил крупный рисунок из красных роз, а грудь венчал герб Москвы. Такое платье буквально сразило наповал участников фестиваля, и у Алины отбою не было от желающих с ней сфотографироваться.