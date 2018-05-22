Как передает CNBC со ссылкой на источники, проведенные с ноября 2017 года по февраль 2018 года четыре испытания российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой завершились провалом.

Как передает CNBC со ссылкой на источники, проведенные с ноября 2017 года по февраль 2018 года четыре испытания российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой завершились провалом.По информации телеканала, тесты устроили вопреки опасениям создателей ракеты — они утверждали, что система еще не готова к испытаниям. Самое долгое из четырех испытаний, как утверждает CNBC, длилось около 2 минут — тогда ракета пролетела примерно 22 мили (35 км), затем контроль над ней был утерян, и она упала.На прошлой неделе CNBC со ссылкой на знакомые с отчетами американских разведслужб источники сообщали, что российские крылатые блоки Авангард будут полностью готовы к использованию к 2020 году. Ракетный комплекс был представлен президентом России Владимиром Путиным в марте в его послании Федеральному собранию. По данным “Ъ”, представленные главой государства проекты внесены в госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы, которую господин Путин подписал закрытым указом 14 декабря 2017 года.