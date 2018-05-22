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<a href="http://33live.ru/novosti/22-05-2018-avtopriborovcy-ne-xotyat-na-birzhu-truda.html" target="_blank">Автоприборовцы не хотят на биржу труда</a> - Автоприбор закрывают? Сегодня утром заводчан не хотели пускать на рабочие места, давая понять, что предприятие больше не функционирует. Под сокращение попало около тысячи владимирцев. Ровно два месяца назад людей заставили расписаться под уведомлением о грядущем увольнении. Тогда же якобы обещали, что без работы не оставят, и погасят долги. Но этого не произошло, и сегодня у проходной почти уже безработные автоприборовцы устроили стихийный митинг. Они ждали объяснений от руководителей завода и области. Наши корреспонденты передают с места события.