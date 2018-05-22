Банк УРАЛСИБ обновил линейку розничных продуктов для физических лиц. В составе обновленной линейки – карты «ЭНЕРДЖИНС» и «КОПИЛКА», а также пакет услуг «ТУРБО». Карта «ЭНЕРДЖИНС» ..

Банк УРАЛСИБ обновил линейку розничных продуктов для физических лиц. В составе обновленной линейки – карты «ЭНЕРДЖИНС» и «КОПИЛКА», а также пакет услуг «ТУРБО».Карта «ЭНЕРДЖИНС» выпускается бесплатно в двух вариантах – кредитная и дебетовая. Карта предназначена для удобного совершения ежедневных покупок, так как позволяет получить кэшбэк в размере 1% на все покупки. Кроме того, карта подключена к программе лояльности УРАЛСИБ | Бонус, которая позволяет обменивать накопленные бонусы на повышенный кэшбэк в размере до 3%, а также продукты и услуги партнеров БанкаДебетовая карта «КОПИЛКА» выпускается бесплатно и предназначена для удобного накопления сбережений. На остаток по карте начисляются до 6% ежемесячно, в зависимости от суммы остатка. Для начисления процентов в первый месяц пользования картой, необходимо пополнить ее в день получения.Пакет услуг «ТУРБО» выпускается бесплатно и позволяет клиентам получить комплекс преимуществ карт «ЭНЕРДЖИНС» и «КОПИЛКА», а также ряд других возможностей: бесплатный выпуск дополнительных карт, страхование выезжающих за рубеж, доступ в бизнес-залы аэропортов. К пакету бесплатно выпускается кредитная карта категории Platinum. Клиентам доступны ежемесячные начисления на минимальный остаток до 6% годовых. Предусмотрен повышенный кэшбэк на все совершаемые покупки до 3% по программе лояльности УРАЛСИБ | Бонус.Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями оформления карт и пакета услуг можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».