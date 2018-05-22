Банка УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга кредитов на развитие бизнеса сроком на 1 год в рублях, по версии сайта Bankchart.ru. В ходе исследования эксперты проанализировали кредитные предложения 20 ..

Банка УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга кредитов на развитие бизнеса сроком на 1 год в рублях, по версии сайта Bankchart.ru. В ходе исследования эксперты проанализировали кредитные предложения 20 крупнейших российских банков.9 место в рейтингезанялкредит «Бизнес-Инвест». В рамках программы кредитования «Бизнес-Инвест» выдаются средства на расширение или развитие бизнеса, приобретение новых и подержанных транспортных средств и спецтехники, оборудования, недвижимости и земельных участков, а также рефинансирование задолженности в других банкахПАО «БАНК УРАЛСИБ» активно развивает линейку продуктов и услуг для малого и среднего бизнеса и входит в Топ-5 банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2017 году, а также в Топ-10 банков с наибольшим объемом портфеля кредитов МСБ на 1.01.2018 г.Подробную информацию о кредитных продуктах Банка УРАЛСИБ для малого бизнеса, условиях кредитования и документах, необходимых для получения кредита, можно получить в ближайших отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».