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<a href="http://33live.ru/novosti/22-05-2018-bezopasno-li-v-detskix-lageryax.html" target="_blank">Безопасно ли в детских лагерях?</a> - Ждут детей в гости. К летним каникулам в области готовятся детские лагеря. Насколько они безопасны для школьников сейчас проверяют надзорные органы. В рейд вышли и сотрудники МЧС, они смотрят, как в оздоровительных учреждениях организована пожарная безопасность. Вместе с тревожным ведомством наша съемочная группа посетила областной лагерь Олимп. Есть ли там нарушения? расскажет Валерия Саенко.