Контрабанду шкур вымирающих крокодилов пресекли в аэропорту Ростова-на-Дону, а в Казани исчезла женщина с пятью детьми. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
Контрабанду шкур вымирающих крокодилов пресекли в аэропорту Ростова-на-Дону, а в Казани исчезла женщина с пятью детьми. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
В Приморье реконструкция дома привела к уничтожению памятника истории и
культуры, передает Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как
строители реконструировали "дом Героя Советского Союза Федора Григорьевича
Литвинюка" 1944 года постройки. Ранее дом был
передан в собственность местному жителю, однако кто именно и по чьему заказу
провел работы, которые привели к утрате памятника, будет устанавливать
следствие.
Экстрасенс в Иркутской
области лишился машины из-за предсказания смерти, сообщает В поджоге его автомобиля подозревается житель поселка
Мишелевка, которому оракул предсказал смерть его родственника. По
предварительным данным следствия, мужчина обратился к экстрасенсу с просьбой
разыскать родственника, который без вести пропал в 2017 году. За сеанс он
заплатил пять тысяч, однако услышал, что пропавший скончался. После этого
мужчина обратился к другим экстрасенсам, которые заверили, что родственник жив
и здоров. После этого разозлившийся житель поселка решил отомстить первому
почитателю оккультных наук.
Контрабанду шкур
вымирающих крокодилов пресекли в аэропорту Ростова-на-Дону. Их изъяли у двух пассажиров международного рейса. Помимо
того, что шкуры везли без соблюдения правил таможенного контроля, анализ
показал, что они относятся к виду, находящемуся под угрозой исчезновения, пишет
В Казани
сообщили об исчезновении женщины с пятью детьми. Об этом рассказала
пресс-секретарь УМВД России по Казани Мария Киямутдинова. Заявление о пропаже
родных написал ее муж. Сейчас их разыскивают. В настоящее время у пары идет
бракоразводный процесс, передает
Мошенницы похитили деньги и ювелирные украшения у пенсионерки в Ишиме, сообщает Правоохранители установили, что с ней на улице
завязали разговор две женщины. Они сообщили, что на потерпевшую наведена порча,
и предложили свои услуги по ее снятию. Пенсионерка отдала злоумышленницам
ювелирные украшения и денежные средства. Общая сумма ущерба составила 45 тысяч
рублей.
Ижевский
32-летний скульптор задержан по подозрению в совершении тяжкого преступления, пишет Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда
здоровью. По версии следствия, подозреваемый распивал алкоголь с 34-летней
соседкой в своей квартире по ул. Дзержинского. Вскоре между соседями возникла
ссора, в ходе которой мужчина нанес гостье множественные побои. С полученными
травмами женщина была госпитализирована. В настоящее время задержанный водворен
в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
Трубу с водой
прорвало на чердаке дома в Нижнем Тагиле. Это произошло во время грозы и
штормовом ветре 20 мая в доме по адресу ул. Газетная, 35. Судя
по всему, сантехников жильцам дома вызвать не удалось. На видеозаписи, сделанной очевидцем
коммунальной аварии, заметно, что вода сильно бежит с потолка, заливая весь
подъезд. Жильцы подручными средствами пытаются справиться с потопом и спасти
свое имущество. Также, по информации участников событий, в доме сработала пожарная
сигнализация, и на место приезжали спецслужбы,
передает
Очередная трагедия произошла в
заброшенном доме на улице Кирова в Уфе 21 мая. В недостроенном доме с пятого
этажа на четвертый этаж сорвалась девятиклассница и получила в результате
падения компрессионный перелом позвоночника. Девочка госпитализирована, ее
состояние врачи оценивают как тяжелое, сообщает
В Уфе примерно в 17.30,
в торговом центре "Мега" экстренно эвакуировали посетителей и сотрудников.
Известно, что торговый комплекс оцепили полицейские, проверялась информация об
обнаруженном бесхозном предмете. В результате обследования ничего опасного
обнаружено не было. Выяснилось, что за опасный предмет приняли мусор, пишет