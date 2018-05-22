Контрабанду шкур вымирающих крокодилов пресекли в аэропорту Ростова-на-Дону, а в Казани исчезла женщина с пятью детьми. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Контрабанду шкур вымирающих крокодилов пресекли в аэропорту Ростова-на-Дону, а в Казани исчезла женщина с пятью детьми. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.В Приморье реконструкция дома привела к уничтожению памятника истории икультуры, передает Правоохранители возбудили уголовное дело после того, какстроители реконструировали "дом Героя Советского Союза Федора ГригорьевичаЛитвинюка" 1944 года постройки. Ранее дом былпередан в собственность местному жителю, однако кто именно и по чьему заказупровел работы, которые привели к утрате памятника, будет устанавливатьследствие.Экстрасенс в Иркутскойобласти лишился машины из-за предсказания смерти, сообщает В поджоге его автомобиля подозревается житель поселкаМишелевка, которому оракул предсказал смерть его родственника. Попредварительным данным следствия, мужчина обратился к экстрасенсу с просьбойразыскать родственника, который без вести пропал в 2017 году. За сеанс онзаплатил пять тысяч, однако услышал, что пропавший скончался. После этогомужчина обратился к другим экстрасенсам, которые заверили, что родственник живи здоров. После этого разозлившийся житель поселка решил отомстить первомупочитателю оккультных наук.Контрабанду шкурвымирающих крокодилов пресекли в аэропорту Ростова-на-Дону. Их изъяли у двух пассажиров международного рейса. Помимотого, что шкуры везли без соблюдения правил таможенного контроля, анализпоказал, что они относятся к виду, находящемуся под угрозой исчезновения, пишетВ Казанисообщили об исчезновении женщины с пятью детьми. Об этом рассказалапресс-секретарь УМВД России по Казани Мария Киямутдинова. Заявление о пропажеродных написал ее муж. Сейчас их разыскивают. В настоящее время у пары идетбракоразводный процесс, передаетМошенницы похитили деньги и ювелирные украшения у пенсионерки в Ишиме, сообщает Правоохранители установили, что с ней на улицезавязали разговор две женщины. Они сообщили, что на потерпевшую наведена порча,и предложили свои услуги по ее снятию. Пенсионерка отдала злоумышленницамювелирные украшения и денежные средства. Общая сумма ущерба составила 45 тысячрублей.Ижевский32-летний скульптор задержан по подозрению в совершении тяжкого преступления, пишет Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вредаздоровью. По версии следствия, подозреваемый распивал алкоголь с 34-летнейсоседкой в своей квартире по ул. Дзержинского. Вскоре между соседями возниклассора, в ходе которой мужчина нанес гостье множественные побои. С полученнымитравмами женщина была госпитализирована. В настоящее время задержанный водворенв изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.Трубу с водойпрорвало на чердаке дома в Нижнем Тагиле. Это произошло во время грозы иштормовом ветре 20 мая в доме по адресу ул. Газетная, 35. Судяпо всему, сантехников жильцам дома вызвать не удалось. На видеозаписи, сделанной очевидцемкоммунальной аварии, заметно, что вода сильно бежит с потолка, заливая весьподъезд. Жильцы подручными средствами пытаются справиться с потопом и спастисвое имущество. Также, по информации участников событий, в доме сработала пожарнаясигнализация, и на место приезжали спецслужбы,передаетОчередная трагедия произошла взаброшенном доме на улице Кирова в Уфе 21 мая. В недостроенном доме с пятогоэтажа на четвертый этаж сорвалась девятиклассница и получила в результатепадения компрессионный перелом позвоночника. Девочка госпитализирована, еесостояние врачи оценивают как тяжелое, сообщаетВ Уфе примерно в 17.30,в торговом центре "Мега" экстренно эвакуировали посетителей и сотрудников.Известно, что торговый комплекс оцепили полицейские, проверялась информация обобнаруженном бесхозном предмете. В результате обследования ничего опасногообнаружено не было. Выяснилось, что за опасный предмет приняли мусор, пишет