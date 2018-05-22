Внутренние часы человеческого организма безвозвратно сбиваются всего от пары ночей, проведенных без сна. Это наносит здоровью серьезный вред, выяснили ученые.

Внутренние часы человеческого организма безвозвратносбиваются всего от пары ночей, проведенных без сна. Это наносит здоровьюсерьезный вред, выяснили ученые.Биологическое время всех систем организма могут нарушитьвсего несколько ночей без сна. Причем сбой затрагивает более ста различныхбелков, включая соединения, связанные с обменом веществ и содержанием сахара вкрови.Исследование провели ученые из Университета Боулдера, штатКолорадо. В эксперименте приняли участие шестеро здоровых мужчин в возрасте до30 лет. Исследователи держали их взаперти в течение недели и все это времяфиксировали их активность, диету, сон и количество получаемого света."Пара ночей работы способны быстро поменять физиологиючеловека. Причем на длинной дистанции это может нанести серьезный вредздоровью", – отметил по результатам исследования директор Лабораториихронобиологии и исследования сна Кеннет Райт.К таким выводам ученые пришли после опытов, поставленных научастниках эксперимента. Первые два дня мужчины жили по обычному распорядку. Затемих постепенно перевели на обратный режим: активность и питание – ночью, восемьчасов сна – в течение дня. При этом каждые четыре часа эксперты брали у подопытныханализ крови.Смена распорядка привела к деформациям в 129 соединениях -это удалось выяснить с помощью разработанного учеными прибора. Исследователи установили"расписание" работы более тысячи белков. В их числе оказался глюкагон– этот белок побуждает печень отправлять больше сахара в кровоток. Каквыяснилось, именно во время ночного бодрствования процесс достигаетмаксимальной активности. Ко всему прочему, стало ясно, почему работники ночныхсмен чаще других болеют диабетом, пишет журнал PNAS.