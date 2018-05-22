Римская церковь открыла новую эру принятия и приветствия геев. Такой вывод сделали западные СМИ на основании высказывания Папы Франциска, которым поделился один из пострадавших от клерикального сексуального насилия, Хуан Карлос Круз.

Римская церковь открыла новую эру принятия и приветствиягеев. Такой вывод сделали западные СМИ на основании высказывания ПапыФранциска, которым поделился один из пострадавших от клерикального сексуальногонасилия, Хуан Карлос Круз.Учение Римско-католической церкви считает гомосексуализм"объективно беспорядочным" и противоречащим Божьему закону. Однакотеперь этот постулат поставлен под сомнение – если верить рассказу чилийца ХуанаКарлоса Круза.Мужчина, пострадавший от жестокого обращения со сторонычилийского священника, провел с Папой Римским три дня в апреле. О своих беседахс понтификом он рассказал журналистам. Хуан привел цитату из разговора сФранциском, которая и стала основанием для сенсационных выводов прессы."Вы знаете, Хуан Карлос, это не имеет значения. Богсоздал вас таким. Бог любит вас таким, папалюбит вас таким. И вы должны любить себя – и не беспокоиться, что говорятлюди", – утешил Хуана Папа Римский.Журналисты обратились за разъяснениями в Ватикан. Однако пресс-секретарьСвятого престола Грег Берк заявил, что у них не принято комментировать частныебеседы папы".Хуан Карлос Круз стал жертвой чилийского священника ФернандоКарадима. Ватикан признал служителя виновным в злоупотреблениях в 2011 году,передает CNN.Напомним, громкий скандал о многочисленных случаяхсексуальных надругательств над детьми и подростками со стороны католическихсвященнослужителей разгорелся еще во время понтификата предшественникаФранциска – Бенедикта XVI. На прошлой неделе стало известно, что после встречис Папой Римским Франциском все 34 чилийских епископа подали в отставку."Мы отдали решение о наших должностях в руки егоСвятейшества, оставляя за ним право решать за каждого из нас", – говоритсяв совместном заявлении епископов Чили. Его прокомментировал еще один пострадавшийот скандала с педофилами в церкви, Хосе Андрес Мурильо – он уверен, что этиотставки должны быть приняты.