Римская церковь открыла новую эру принятия и приветствия
геев. Такой вывод сделали западные СМИ на основании высказывания Папы
Франциска, которым поделился один из пострадавших от клерикального сексуального
насилия, Хуан Карлос Круз.
Римская церковь открыла новую эру принятия и приветствия
геев. Такой вывод сделали западные СМИ на основании высказывания Папы
Франциска, которым поделился один из пострадавших от клерикального сексуального
насилия, Хуан Карлос Круз.
Учение Римско-католической церкви считает гомосексуализм
"объективно беспорядочным" и противоречащим Божьему закону. Однако
теперь этот постулат поставлен под сомнение – если верить рассказу чилийца Хуана
Карлоса Круза.
Мужчина, пострадавший от жестокого обращения со стороны
чилийского священника, провел с Папой Римским три дня в апреле. О своих беседах
с понтификом он рассказал журналистам. Хуан привел цитату из разговора с
Франциском, которая и стала основанием для сенсационных выводов прессы.
"Вы знаете, Хуан Карлос, это не имеет значения. Бог
создал вас таким. Бог любит вас таким, папа
любит вас таким. И вы должны любить себя – и не беспокоиться, что говорят
люди", – утешил Хуана Папа Римский.
Журналисты обратились за разъяснениями в Ватикан. Однако пресс-секретарь
Святого престола Грег Берк заявил, что у них не принято комментировать частные
беседы папы".
Хуан Карлос Круз стал жертвой чилийского священника Фернандо
Карадима. Ватикан признал служителя виновным в злоупотреблениях в 2011 году,
передает CNN.
Напомним, громкий скандал о многочисленных случаях
сексуальных надругательств над детьми и подростками со стороны католических
священнослужителей разгорелся еще во время понтификата предшественника
Франциска – Бенедикта XVI. На прошлой неделе стало известно, что после встречи
с Папой Римским Франциском все 34 чилийских епископа подали в отставку.
"Мы отдали решение о наших должностях в руки его
Святейшества, оставляя за ним право решать за каждого из нас", – говорится
в совместном заявлении епископов Чили. Его прокомментировал еще один пострадавший
от скандала с педофилами в церкви, Хосе Андрес Мурильо – он уверен, что эти
отставки должны быть приняты.