Жительница Апатитов Дарья Старикова, которая в ходе прямой линии пожаловалась президенту России Владимиру Путину на проблемы с медициной в городе, умерла от рака. Девушка скончалась в одной из клиник столицы.

Жительница Апатитов Дарья Старикова, котораяв ходе прямой линии пожаловалась президенту России Владимиру Путинуна проблемы с медициной в городе, умерла от рака. Девушкаскончалась в одной из клиник столицы.Из-за плохой диагностики 25-летней Дарье поздно поставили диагноз: рак.Дарьи не стало 22 мая.Как сообщил Telegram-каналMash, у девушки была неизлечимая стадия. После разговора с главой государства во время прямого эфира в2017 году в Апатитах появились новые врачи-онкологи, была отремонтированаполиклиника и проведены губернаторские проверки, передаетСтариковугоспитализировали в Мурманск, а затем в Москву. В столице она прошла два курсахимиотерапии. После уменьшения опухоли вдвое Дарью прооперировали.Материал дополняется