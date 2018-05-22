Жительница Апатитов Дарья Старикова, которая
в ходе прямой линии пожаловалась президенту России Владимиру Путину
на проблемы с медициной в городе, умерла от рака. Девушка
скончалась в одной из клиник столицы.
Жительница Апатитов Дарья Старикова, которая
в ходе прямой линии пожаловалась президенту России Владимиру Путину
на проблемы с медициной в городе, умерла от рака. Девушка
скончалась в одной из клиник столицы.
Из-за плохой диагностики 25-летней Дарье поздно поставили диагноз: рак.
Дарьи не стало 22 мая.
Как сообщил Telegram-канал
Mash, у девушки была неизлечимая стадия. После разговора с главой государства во время прямого эфира в
2017 году в Апатитах появились новые врачи-онкологи, была отремонтирована
поликлиника и проведены губернаторские проверки, передает
Старикову
госпитализировали в Мурманск, а затем в Москву. В столице она прошла два курса
химиотерапии. После уменьшения опухоли вдвое Дарью прооперировали.
Материал дополняется