Лондонский Челси ближайшим летом намерен приобрести нападающего мюнхенской Баварии Роберта Левандовского. Известно, что польский форвард является приоритетом синих на предстоящее трансферное окно.

Лондонский "Челси" ближайшим летом намерен приобрести нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовского. Известно, что польский форвард является приоритетом "синих" на предстоящее трансферное окно, о чем сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на The Telegraph.Левандовски ранее уже заявлял о своем желании покинуть "Баварию" в случае, если ему будут предложены хорошие контрактные условия. Активный интерес к игроку сборной Польши проявлял мадридский "Реал", однако руководители мюнхенцев напрочь отказываются от идеи продажи своего главного нападающего.Напомним, что по данным портала Transfermarkt, Левандовски оценивается в 90 миллионов евро. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2021 года.