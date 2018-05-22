Знаменитый фигурист Алексей Ягудин перенес сложную операцию. Он поделился снимками из больницы.

Знаменитый фигурист Алексей Ягудин перенес сложнуюоперацию. Он поделился снимками из больницы.Спортсмен оказался воперационной. О том, что Ягудин пережил хирургическое вмешательство, стало известно21 мая. Алексей поделился фотографиями из медучреждения на своей странице в Instagram и прокомментировалслучившееся.За Алексея Ягудина переживает семья. Дома его ждут жена Татьяна Тотьмянина идве дочки. Больше всех по папе скучает маленькая Мишель. Фигурист рассказал,что двухлетняя малышка переживает, что его нет рядом. "А где папа? А он на очередномТО. Пробег-то уже большой, а впереди много всего! Что бы еще вырезать?!?!?Здоровья всем!!!" – написал Ягудин в своем микроблоге.Поклонники выразили спортсмену свою поддержку,пожелав скорейшего выздоровления. Подробности случившегося олимпийскийчемпион решил не разглашать. Напомним, в апреле спортсмен перенес операцию налице. Тогда, как и сейчас, он не стал раскрывать детали.Супруга Алексея – фигуристка Татьяна Тотьмянина также пережила несколькоопераций на ноге после того, как получилатравму в конце 2017 года. Она несколько месяцев занималасьвосстановлением здоровья. В общей сложности спортсменке пришлось лечьпод нож хирурга четыре раза.