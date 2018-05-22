Знаменитый фигурист Алексей Ягудин перенес сложную
операцию. Он поделился снимками из больницы.
Знаменитый фигурист Алексей Ягудин перенес сложную
операцию. Он поделился снимками из больницы.
Спортсмен оказался в
операционной. О том, что Ягудин пережил хирургическое вмешательство, стало известно
21 мая. Алексей поделился фотографиями из медучреждения на своей странице в Instagram и прокомментировал
случившееся.
За Алексея Ягудина переживает семья. Дома его ждут жена Татьяна Тотьмянина и
две дочки. Больше всех по папе скучает маленькая Мишель. Фигурист рассказал,
что двухлетняя малышка переживает, что его нет рядом. "А где папа? А он на очередном
ТО. Пробег-то уже большой, а впереди много всего! Что бы еще вырезать?!?!?
Здоровья всем!!!" – написал Ягудин в своем микроблоге.
Поклонники выразили спортсмену свою поддержку,
пожелав скорейшего выздоровления. Подробности случившегося олимпийский
чемпион решил не разглашать. Напомним, в апреле спортсмен перенес операцию на
лице. Тогда, как и сейчас, он не стал раскрывать детали.
Супруга Алексея – фигуристка Татьяна Тотьмянина также пережила несколько
операций на ноге после того, как получила
травму в конце 2017 года. Она несколько месяцев занималась
восстановлением здоровья. В общей сложности спортсменке пришлось лечь
под нож хирурга четыре раза.