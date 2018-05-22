Запад забыл, как выглядит настоящий мужчина. Владимир Путин
ему это напомнил – оттого и такая бурная реакция на подаренный Ангеле Меркель
букет. При том, что во встрече президента России и канцлера Германии не было ни
малейшего нарушения протокола, уверены эксперты.
Запад забыл, как выглядит настоящий мужчина. Владимир Путин
ему это напомнил – оттого и такая бурная реакция на подаренный Ангеле Меркель
букет. При том, что во встрече президента России и канцлера Германии не было ни
малейшего нарушения протокола, уверены эксперты.
Консерватизм России выводит западных "партнеров"
из себя. Там ищут, к чему бы придраться – и нашли очередной надуманный повод во
встрече Путина с Меркель. Жест президента России, подарившего канцлеру ФРГ
букет, рассмотрел специалист по этикету, профессор Российской академии
народного хозяйства и госслужбы Владимир Соколов.
"Им просто захотелось хоть к чему-нибудь придраться.
То, что сейчас пытаются поставить нам в вину, связано не с нарушением этикета.
Это укор в наш адрес по-другому поводу: для Запада мы консерваторы, дикие люди.
Мы пропускаем женщин вперед, мы говорим им комплименты, мы цветы им дарим! Даже
на уровне президента", – отметил эксперт.
Профессор напомнил, что Европа и Америка в своем "феминистическом
угаре" всячески подчеркивают отсутствие разницы между мужчиной и женщиной.
К примеру, открыв перед дамой дверь, можно схлопотать от нее пощечину – она сочтет
это унижением. Соответственно, на Западе приходят к выводу, что Путин проявляет
галантность именно в противовес ему – подчеркивая принадлежность канцлера к
слабому полу.
Соколов подчеркнул, что в протокольной службе российского
президента работают настоящие профессионалы – которые ни при каких
обстоятельствах не допустили бы серьезного нарушения. Если они допустили такой
жест, значит это не выходит за рамки принятых правил, заявил профессор в
интервью "МК".
Напомним, 18 мая президент России принял канцлера Германии в
своей сочинской резиденции Бочаров Ручей. Владимир Путин был, как всегда, галантен: он
встречал Ангелу Меркель у входа с шикарным букетом кремовых роз и фрезий.