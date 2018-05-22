Запад забыл, как выглядит настоящий мужчина. Владимир Путин ему это напомнил – оттого и такая бурная реакция на подаренный Ангеле Меркель букет. При том, что во встрече президента России и канцлера Германии не было ни малейшего нарушения протокола, уверены эксперты.

Запад забыл, как выглядит настоящий мужчина. Владимир Путинему это напомнил – оттого и такая бурная реакция на подаренный Ангеле Меркельбукет. При том, что во встрече президента России и канцлера Германии не было нималейшего нарушения протокола, уверены эксперты.Консерватизм России выводит западных "партнеров"из себя. Там ищут, к чему бы придраться – и нашли очередной надуманный повод вовстрече Путина с Меркель. Жест президента России, подарившего канцлеру ФРГбукет, рассмотрел специалист по этикету, профессор Российской академиинародного хозяйства и госслужбы Владимир Соколов."Им просто захотелось хоть к чему-нибудь придраться.То, что сейчас пытаются поставить нам в вину, связано не с нарушением этикета.Это укор в наш адрес по-другому поводу: для Запада мы консерваторы, дикие люди.Мы пропускаем женщин вперед, мы говорим им комплименты, мы цветы им дарим! Дажена уровне президента", – отметил эксперт.Профессор напомнил, что Европа и Америка в своем "феминистическомугаре" всячески подчеркивают отсутствие разницы между мужчиной и женщиной.К примеру, открыв перед дамой дверь, можно схлопотать от нее пощечину – она сочтетэто унижением. Соответственно, на Западе приходят к выводу, что Путин проявляетгалантность именно в противовес ему – подчеркивая принадлежность канцлера кслабому полу.Соколов подчеркнул, что в протокольной службе российскогопрезидента работают настоящие профессионалы – которые ни при какихобстоятельствах не допустили бы серьезного нарушения. Если они допустили такойжест, значит это не выходит за рамки принятых правил, заявил профессор винтервью "МК".Напомним, 18 мая президент России принял канцлера Германии всвоей сочинской резиденции Бочаров Ручей. Владимир Путин был, как всегда, галантен: онвстречал Ангелу Меркель у входа с шикарным букетом кремовых роз и фрезий.