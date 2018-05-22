Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс впервые
после смерти любимого супруга дала интервью. Швейцарка рассказала Андрею Малахову
о борьбе легендарного исполнителя с онкологией.
Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс впервые
после смерти любимого супруга дала интервью. Швейцарка рассказала Андрею Малахову
о борьбе легендарного исполнителя с онкологией.
Ровно полгода назад не стало Дмитрия Хворостовского. Он храбро
сражался со страшным недугом – раком мозга, но, к сожалению, в этом неравном
бою исполнитель проиграл. Многие друзья, близкие, коллеги и поклонники были
шокированы смертью певца и до сих пор его оплакивают.
Тяжелее всего это потеря ударила по семье Хворостовского.
Вдова артиста Флоранс откровенно призналась, что очень тоскует по легендарному
супругу. "Все говорят: "Сейчас он твой ангел хранитель". Может быть. Я бы хотела
в это верить, но для меня человека нет физически рядом со мной. Мне не очень
помогает, когда мне говорят, что душа не умирает", – призналась женщина.
Она отметила, что сам певец в Бога и загробную жизнь не
верил, поэтому старался сделать как можно больше в этом, реальном мире. "Дима
был не религиозный, он всегда говорил, что Бога нет", – рассказала вдова.
После она добавила, что никак не решается вынести вещи Дмитрия
из квартиры. "Я еще дома ничего не трогала, все его вещи, одежда, комната, все
как было раньше. Я не знаю, что надо сделать. Я не могу", – отметила швейцарка.
Флоранс призналась, что она и ее супруг до последнего не
верили заключению врачей. "Мы вместе узнали про диагноз. Шок, не то слово, что
это шок. Может быть это ошибка?" – вспоминает супруга исполнителя.
Друзья нашли для Хворостовского хорошего хирурга в США, который
сделал биопсию. Результаты пришлось ждать пять дней, и они оказались
неутешительными – опухоль мозга. "Все, что мы могли сделать, мы сделали. В Лондоне, в Америке.
Это такой рак, что человек через год уходит, а он два года, даже больше, чем
два года жил", – поведала женщина.
"Самое сложное – это жить с человеком, который постепенно уходит. Особенно было тяжело в последний год… Он до последнего улыбался. Его никогда не жалели, и он никогда не жаловался. Сильный человек, такой характер. Он любил жизнь", – рассказала вдова покойного артиста Андрею Малахову в программе "Прямой эфир" канала "Россия 1".
Напомним, Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в
кругу близких в Лондоне. На протяжении двух с половиной лет всемирно известный
оперный исполнитель боролся с опухолью мозга. Тело артиста кремировано. Часть
праха захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую капсулу отправили в
родной для исполнителя Красноярск.