Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс впервые после смерти любимого супруга дала интервью. Швейцарка рассказала Андрею Малахову о борьбе легендарного исполнителя с онкологией.

Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс впервыепосле смерти любимого супруга дала интервью. Швейцарка рассказала Андрею Малаховуо борьбе легендарного исполнителя с онкологией.Ровно полгода назад не стало Дмитрия Хворостовского. Он храбросражался со страшным недугом – раком мозга, но, к сожалению, в этом неравномбою исполнитель проиграл. Многие друзья, близкие, коллеги и поклонники былишокированы смертью певца и до сих пор его оплакивают.Тяжелее всего это потеря ударила по семье Хворостовского.Вдова артиста Флоранс откровенно призналась, что очень тоскует по легендарномусупругу. "Все говорят: "Сейчас он твой ангел хранитель". Может быть. Я бы хотелав это верить, но для меня человека нет физически рядом со мной. Мне не оченьпомогает, когда мне говорят, что душа не умирает", – призналась женщина.Она отметила, что сам певец в Бога и загробную жизнь неверил, поэтому старался сделать как можно больше в этом, реальном мире. "Димабыл не религиозный, он всегда говорил, что Бога нет", – рассказала вдова.После она добавила, что никак не решается вынести вещи Дмитрияиз квартиры. "Я еще дома ничего не трогала, все его вещи, одежда, комната, всекак было раньше. Я не знаю, что надо сделать. Я не могу", – отметила швейцарка.Флоранс призналась, что она и ее супруг до последнего неверили заключению врачей. "Мы вместе узнали про диагноз. Шок, не то слово, чтоэто шок. Может быть это ошибка?" – вспоминает супруга исполнителя.Друзья нашли для Хворостовского хорошего хирурга в США, которыйсделал биопсию. Результаты пришлось ждать пять дней, и они оказалисьнеутешительными – опухоль мозга. "Все, что мы могли сделать, мы сделали. В Лондоне, в Америке.Это такой рак, что человек через год уходит, а он два года, даже больше, чемдва года жил", – поведала женщина."Самое сложное – это жить с человеком, который постепенно уходит. Особенно было тяжело в последний год… Он до последнего улыбался. Его никогда не жалели, и он никогда не жаловался. Сильный человек, такой характер. Он любил жизнь", – рассказала вдова покойного артиста Андрею Малахову в программе "Прямой эфир" канала "Россия 1".Напомним, Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года вкругу близких в Лондоне. На протяжении двух с половиной лет всемирно известныйоперный исполнитель боролся с опухолью мозга. Тело артиста кремировано. Частьпраха захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую капсулу отправили вродной для исполнителя Красноярск.