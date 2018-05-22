Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания во вторник, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о контрсанкциях. Нормативно-правовой акт является ответом на очередной виток санкционной агрессии в отношении нашей страны, инициированный Соединенными Штатами.

Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания вовторник, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект оконтрсанкциях. Нормативно-правовой акт является ответом на очередной витоксанкционной агрессии в отношении нашей страны, инициированный СоединеннымиШтатами.Документ был внесен на рассмотрение Госдумы 13 апреляруководителями всех фракций нижней палаты и спикером Вячеславом Володиным.Авторами законопроекта "О мерах воздействия (противодействия) нанедружественные действия США и (или) иных иностранных государств" сталобольшинство депутатов.Принятый законодателями нормативно-правовой акт допускаетвозможность введения ответных санкций в качестве реакции на недружественныешаги Соединенных Штатов и других иностранных государств. Документ предполагает принятие меркак в отношении стран и находящихся под их юрисдикцией организаций, так ипротив должностных лиц и граждан.Нормативно-правовой акт дает возможность приостанавливатьили прекращать международное сотрудничество в отдельных отраслях. Кроме того, онпредусматривает запрет на вывоз или ввоз категорий продукции и сырья, участие вгосзакупках, а также приватизации государственного и муниципального имущества."Мы обязательно должны сделать все, чтобы защитить наш суверенитет,защитить безопасность, права, свободы наших граждан", – заявил ранееВячеслав Володин.Стоит отметить, что в первоначальной редакции документа былопрописано 16 ответных мер. При этом с самого начала обсуждения законопроекта Госдумаподдерживала тесный диалог с представителями экспертного и бизнес-сообщества. Входе этих консультаций было решено скорректировать нормативно-правовой акт. Витоге ко второму чтению все вопросы были сняты.Правительство по решению президента получает право вводитьмеры противодействия, которые при этом не должны касаться жизненно необходимыхтоваров, в том числе лекарств, аналоги которых не производятся в России идругих странах. Соответствующие решения также могут быть приняты главойгосударства на основании предложений Совбеза. При устранении обстоятельств,послуживших причиной введения контрсанкций, кабинет министров будет отменятьвведенные ограничительные меры.По словам первого замруководителя фракции "ЕдинаяРоссия" Андрея Исаева, цель закона – не ограничение чего-либо, а защитанациональных интересов нашей страны, прав и свобод ее граждан. "Спониманием того, что ни одно действие, предпринятое против наших граждан, небудет оставаться безнаказанным. Закон расширяет права президента и правительства РФ по применению санкций в отношении конкретных юридических ифизических лиц", – подчеркнул законодатель.Принятый на Охотном Ряду нормативно-правовой акт являетсяответом на введенные в начале апреля очередные санкции США. В новом перечнеоказались 38 российских юридических и физических лиц – представители бизнеса,госслужащие и крупные компании.В настоящее время в нижней палате также обсуждается законопроект о введении уголовной ответственности за соблюдение санкций Соединенных Штатов на территории России, а такжеза умышленные действия, способствующиевведению ограничений против нашей страны. Всреду, 23 мая, состоится заседание думского совета по законотворчеству, куда приглашеныпредставители деловых объединений и экспертного сообщества, а также всех, ктовыступил с предложениями по доработке документа.