Зверское убийство многодетной матери на Кубани потрясло, а потом и возмутило местных жителей. Глава поселка Псебай Краснодарского края Павел Жарков сложил с себя должностные полномочия после громкого митинга недовольных у администрации.

Зверское убийство многодетной матери на Кубани потрясло, а потом и возмутило местных жителей. Глава поселка Псебай Краснодарского края Павел Жарков сложил с себя должностные полномочия после громкого митинга недовольных у администрации.Неравнодушные местные жители собрались вместе и потребовали Жаркова расследовать кровавую расправу. Вероятно, у чиновника проснулась совесть и осознание собственного бездействия в вопиющем деле.Решение о досрочном прекращении полномочий Жаркова было принято на сессии местного Совета депутатов. Теперь его обязанности возложены на Алексея Букина, ранее являвшегося заместителем главы поселения, передает портал "Кубанские новости".Ранее, 21 мая в Псебай начались массовые волнения из-за убийства многодетной матери. Жители поселка потребовали от властей расследовать преступление, в совершении которого они подозревают группу подростков. Односельчане убитой убеждены, что виновные могут избежать наказания, так их семьи "имеют вес" на Кубани.Напомним, по многочисленным свидетельствам жителей села, подростки напали на многодетную мать в темном переулке, изнасиловали, убили и надругались над ее телом. Один из участников "банды" был найден пьяным и в крови недалеко от места преступления.