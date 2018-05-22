Госдума назначила экс-министра финансов Алексея Кудрина главой Счетной палаты. Его кандидатуру ранее рекомендовал депутатам президент Владимир Путин.

Госдума назначила экс-министра финансов Алексея Кудрина главойСчетной палаты. Его кандидатуру ранее рекомендовал депутатам президент Владимир Путин.Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх представилКудрина депутатам и напомнил его послужной список. "Он человек известный,длительное время работал в органах государственной власти, на уровне субъекта Россиии на федеральном уровне, был и первым заместителем министра финансов, иминистром финансов, и заместителем председателя правительства", – сказалМинх. Он также отметил богатый профессиональный опыт Алексея Кудрина."Алексей Леонидович – тот человек, который является профессионаломс большой буквы", – заявила глава комитета Госдумы по контролю ирегламенту Ольга Савастьянова. При этом она отметила, что экс-глава ведомстваТатьяна Голикова и та команда, с которой она работала, добились хороших результатови оставили очень серьезный системный задел, который позволит новомупредседателю Счетной палаты ставить новые и амбициозные задачи.Сам Кудрин выразил благодарность Голиковой и ее коллегам запроделанную работу и отметил необходимостьчеткой увязки стратегических целей страны и результатов управления бюджетнымимеханизмами."При этом контроль должен быть не толькоколичественным, но и качественным. В этой части нам нужно совершенствовать истандарты контроля и проверок, в том числе в увязке с бюджетными механизмами.Это не простая методическая задача, нам нужно понять, какие качественныепоказатели нужно оценивать", – сказал Кудрин.Новый глава Счетной палаты планирует совершенствоватьмеханизмы контроля, в том числе за счет более широкого примененияриск-ориентированного подхода и более гибких подходов с применением цифровыхтехнологий. Он напомнил, что в прошлом году ведомство выявило нарушения на 1,8триллиона рублей, однако 43,6% из них относятся к нарушениям в бухгалтерскомучете и являются по сути техническими. По мнению Кудрина, такие нарушения можнолегко предупредить.Отвечая на вопросы депутатов, Алексей Кудрин сообщил, что выйдет из большинства фондов и общественных организаций, в которых состоит. "Я уже оставил полномочия председателя наблюдательного совета Московской биржи, я уже покинул ФондКудрина, который поддерживает проекты в гражданском обществе", – сообщил он. "Возможно,останусь в двух-трех институтах, связанных с образовательной и научнойдеятельностью", – отметил новый глава Счетной палаты.Говоря о программеперевооружения армии и контролеСчетной палаты над расходованием средств на нее, Алексей Кудрин сообщил,что утвержденный бюджет на гособоронзаказ находится в рамкахсбалансированной позиции и соответствует задачам.По закону о Счетной палате, кандидатуры для назначения надолжность ее председателя вносятся президенту Советом Думы по предложениямфракций, причем главе государства должно быть представлено не менее трехкандидатур. Совет Думы направил президенту четыре кандидатуры от каждойфракции. Президиум фракции "Единая Россия" рекомендовалдепутатам-единороссам выдвинуть кандидатуру Кудрина.На прошлой неделе Владимир Путин предложил Госдумерассмотреть кандидатуру Кудрина на пост председателя ведомства. Это произошлопосле того, как Госдума досрочно освободила от этой должности Голикову, онавозглавляла палату с 2013 года. За пять лет ее пребывания на посту в бюджетвернулись более 42 миллиардов рублей.Счетная палата – постоянно действующий высший орган внешнегогосударственного аудита, подотчетный парламенту. С начала работы палаты еевозглавляли три человека: Хачим Кармоков Сергей Степашин и Татьяна Голикова,занимавшая эту должность до 17 мая. В новом правительстве она будет вице-премьером,отвечающим за социальную политику.Алексею Кудрину 57 лет, по профессии он – экономист. Вкоманде мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака занимал разные должности, в томчисле был заместителем градоначальника. В1996 году вместе с Владимиром Путиным руководил кампанией по выборам Собчака напост губернатора Санкт-Петербурга. Более десяти лет возглавлял Министерствофинансов.Кудрин придерживается либеральных взглядов в экономике, оннастаивает на скорейшем повышении пенсионного возраста. В 2016 году экс-министр возглавил Центрстратегических разработок, который готовит проекты социально-экономическогоразвития страны для правительства.