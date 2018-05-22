Госдума назначила экс-министра финансов Алексея Кудрина главой
Счетной палаты. Его кандидатуру ранее рекомендовал депутатам президент Владимир Путин.
Госдума назначила экс-министра финансов Алексея Кудрина главой
Счетной палаты. Его кандидатуру ранее рекомендовал депутатам президент Владимир Путин.
Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх представил
Кудрина депутатам и напомнил его послужной список. "Он человек известный,
длительное время работал в органах государственной власти, на уровне субъекта России
и на федеральном уровне, был и первым заместителем министра финансов, и
министром финансов, и заместителем председателя правительства", – сказал
Минх. Он также отметил богатый профессиональный опыт Алексея Кудрина.
"Алексей Леонидович – тот человек, который является профессионалом
с большой буквы", – заявила глава комитета Госдумы по контролю и
регламенту Ольга Савастьянова. При этом она отметила, что экс-глава ведомства
Татьяна Голикова и та команда, с которой она работала, добились хороших результатов
и оставили очень серьезный системный задел, который позволит новому
председателю Счетной палаты ставить новые и амбициозные задачи.
Сам Кудрин выразил благодарность Голиковой и ее коллегам за
проделанную работу и отметил необходимость
четкой увязки стратегических целей страны и результатов управления бюджетными
механизмами.
"При этом контроль должен быть не только
количественным, но и качественным. В этой части нам нужно совершенствовать и
стандарты контроля и проверок, в том числе в увязке с бюджетными механизмами.
Это не простая методическая задача, нам нужно понять, какие качественные
показатели нужно оценивать", – сказал Кудрин.
Новый глава Счетной палаты планирует совершенствовать
механизмы контроля, в том числе за счет более широкого применения
риск-ориентированного подхода и более гибких подходов с применением цифровых
технологий. Он напомнил, что в прошлом году ведомство выявило нарушения на 1,8
триллиона рублей, однако 43,6% из них относятся к нарушениям в бухгалтерском
учете и являются по сути техническими. По мнению Кудрина, такие нарушения можно
легко предупредить.
Отвечая на вопросы депутатов, Алексей Кудрин сообщил, что выйдет из большинства фондов и общественных организаций, в которых состоит. "Я уже оставил полномочия председателя наблюдательного совета Московской биржи, я уже покинул Фонд
Кудрина, который поддерживает проекты в гражданском обществе", – сообщил он. "Возможно,
останусь в двух-трех институтах, связанных с образовательной и научной
деятельностью", – отметил новый глава Счетной палаты.
Говоря о программе
перевооружения армии и контроле
Счетной палаты над расходованием средств на нее, Алексей Кудрин сообщил,
что утвержденный бюджет на гособоронзаказ находится в рамках
сбалансированной позиции и соответствует задачам.
По закону о Счетной палате, кандидатуры для назначения на
должность ее председателя вносятся президенту Советом Думы по предложениям
фракций, причем главе государства должно быть представлено не менее трех
кандидатур. Совет Думы направил президенту четыре кандидатуры от каждой
фракции. Президиум фракции "Единая Россия" рекомендовал
депутатам-единороссам выдвинуть кандидатуру Кудрина.
На прошлой неделе Владимир Путин предложил Госдуме
рассмотреть кандидатуру Кудрина на пост председателя ведомства. Это произошло
после того, как Госдума досрочно освободила от этой должности Голикову, она
возглавляла палату с 2013 года. За пять лет ее пребывания на посту в бюджет
вернулись более 42 миллиардов рублей.
Счетная палата – постоянно действующий высший орган внешнего
государственного аудита, подотчетный парламенту. С начала работы палаты ее
возглавляли три человека: Хачим Кармоков Сергей Степашин и Татьяна Голикова,
занимавшая эту должность до 17 мая. В новом правительстве она будет вице-премьером,
отвечающим за социальную политику.
Алексею Кудрину 57 лет, по профессии он – экономист. В
команде мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака занимал разные должности, в том
числе был заместителем градоначальника. В
1996 году вместе с Владимиром Путиным руководил кампанией по выборам Собчака на
пост губернатора Санкт-Петербурга. Более десяти лет возглавлял Министерство
финансов.
Кудрин придерживается либеральных взглядов в экономике, он
настаивает на скорейшем повышении пенсионного возраста. В 2016 году экс-министр возглавил Центр
стратегических разработок, который готовит проекты социально-экономического
развития страны для правительства.