Хватит
жертвовать уходом ради объема и блеска!
Head & Shoulders знает, что нужно современной женщине: красивые
и здоровые волосы без компромиссов. Последние исследования Head & Shoulders
показали, что секрет великолепных сияющих волос ― в здоровой коже головы.
Хватит
жертвовать уходом ради объема и блеска!
Head & Shoulders знает, что нужно современной женщине: красивые
и здоровые волосы без компромиссов. Последние исследования Head & Shoulders
показали, что секрет великолепных сияющих волос ― в здоровой коже головы.
Встречайте Head & Shoulders Suprême ―
принципиально новую бьюти-линию шампуней и бальзамов-ополаскивателей с
инновационной формулой, которая гарантирует все и сразу:
шикарные локоны, уход за кожей головы и непревзойденную защиту от перхоти*. Приятный бонус – нежный
женственный аромат и изящная баночка.
ПИРОКТОН ОЛАМИН: глубокое увлажнение
Шампунь Head & Shoulders Suprême
содержит Пироктон Оламин – новый активный ингредиент для "умного" ухода за
кожей головы и борьбы с перхотью, обеспечивающий лучший косметический эффект и
увлажнение волос.
АРГАНОВОЕ
МАСЛО: деликатное восстановление
Впервые в состав Head & Shoulders
Suprême входит аргановое масло, которое ценится за свои восстанавливающие,
увлажняющие и укрепляющие свойства.
КОЛЛЕКЦИЯ SUPRÊME
Шампунь и бальзам-ополаскиватель Suprême Увлажнение – для интенсивного увлажнения волос от
корней до кончиков.
Шампунь и бальзам-ополаскиватель Suprême Восстановление – для восстановления и устранения видимых
признаков повреждений с первого применения.
Шампунь и бальзам-ополаскиватель Suprême Укрепление – для более сильных волос
от корней до кончиков: безупречные распущенные волосы весь день.
ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ СТИЛИСТЫ НЕОЖИДАННО РАСКРЫЛИ СВОЙ СЕКРЕТ
Джеймс Роу (James Rowe),
международный стилист: "Head & Shoulders Suprême
прекрасен тем, что делает волосы суперсвежими и послушными, не истощая их. Я
считаю, что Head & Shoulders Suprême дает женщинам уверенность, позволяющую
им носить волосы так, как им нравится. Можно поднять волосы наверх или сделать
новый пробор. Или без раздумий надеть черный пиджак".
HEAD & SHOULDERS SUPRÊME ВПЕЧАТЛЯЕТ САМЫХ СТРОГИХ КРИТИКОВ
Доктор медицинских наук Роланда Уилкерсон (Rolanda Wilkerson), эксперт P&G Global Hair Care: "Исследования Head & Shoulders
говорят о том, что нездоровое состояние кожи головы негативно сказывается на
поверхности волос и влияет на процесс развития волосяных клеток, то есть при
нездоровой коже головы растут нездоровые волосы. Нездоровая кожа головы приводит
к появлению новых волос с поврежденной кутикулой, что в итоге дает сухие,
тусклые и жесткие волосы. Благодаря революционной комбинации ингредиентов в
новом Head & Shoulders Suprême, сочетающем в себе
кондиционирующие компоненты и активный растворимый компонент для борьбы с
перхотью, ученые предложили женщинам легкий способ получить красивые здоровые
волосы одновременно с уходом за кожей головы".
* Устраняет до 100 % видимой перхоти при
регулярном применении.