Хватит жертвовать уходом ради объема и блеска! Head & Shoulders знает, что нужно современной женщине: красивые и здоровые волосы без компромиссов. Последние исследования Head & Shoulders показали, что секрет великолепных сияющих волос ― в здоровой коже головы.

Хватитжертвовать уходом ради объема и блеска!Head & Shoulders знает, что нужно современной женщине: красивыеи здоровые волосы без компромиссов. Последние исследования Head & Shouldersпоказали, что секрет великолепных сияющих волос ― в здоровой коже головы.Встречайте Head & Shoulders Suprême ―принципиально новую бьюти-линию шампуней и бальзамов-ополаскивателей синновационной формулой, которая гарантирует все и сразу:шикарные локоны, уход за кожей головы и непревзойденную защиту от перхоти*. Приятный бонус – нежныйженственный аромат и изящная баночка.ПИРОКТОН ОЛАМИН: глубокое увлажнениеШампунь Head & Shoulders Suprêmeсодержит Пироктон Оламин – новый активный ингредиент для "умного" ухода закожей головы и борьбы с перхотью, обеспечивающий лучший косметический эффект иувлажнение волос.АРГАНОВОЕМАСЛО: деликатное восстановлениеВпервые в состав Head & ShouldersSuprême входит аргановое масло, которое ценится за свои восстанавливающие,увлажняющие и укрепляющие свойства.КОЛЛЕКЦИЯ SUPRÊMEШампунь и бальзам-ополаскиватель Suprême Увлажнение – для интенсивного увлажнения волос откорней до кончиков.Шампунь и бальзам-ополаскиватель Suprême Восстановление – для восстановления и устранения видимыхпризнаков повреждений с первого применения.Шампунь и бальзам-ополаскиватель Suprême Укрепление – для более сильных волосот корней до кончиков: безупречные распущенные волосы весь день.ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ СТИЛИСТЫ НЕОЖИДАННО РАСКРЫЛИ СВОЙ СЕКРЕТДжеймс Роу (James Rowe),международный стилист: "Head & Shoulders Suprêmeпрекрасен тем, что делает волосы суперсвежими и послушными, не истощая их. Ясчитаю, что Head & Shoulders Suprême дает женщинам уверенность, позволяющуюим носить волосы так, как им нравится. Можно поднять волосы наверх или сделатьновый пробор. Или без раздумий надеть черный пиджак".HEAD & SHOULDERS SUPRÊME ВПЕЧАТЛЯЕТ САМЫХ СТРОГИХ КРИТИКОВДоктор медицинских наук Роланда Уилкерсон (Rolanda Wilkerson), эксперт P&G Global Hair Care: "Исследования Head & Shouldersговорят о том, что нездоровое состояние кожи головы негативно сказывается наповерхности волос и влияет на процесс развития волосяных клеток, то есть принездоровой коже головы растут нездоровые волосы. Нездоровая кожа головы приводитк появлению новых волос с поврежденной кутикулой, что в итоге дает сухие,тусклые и жесткие волосы. Благодаря революционной комбинации ингредиентов вновом Head & Shoulders Suprême, сочетающем в себекондиционирующие компоненты и активный растворимый компонент для борьбы сперхотью, ученые предложили женщинам легкий способ получить красивые здоровыеволосы одновременно с уходом за кожей головы".* Устраняет до 100 % видимой перхоти прирегулярном применении.