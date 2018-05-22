Инфляция в области ниже, чем по стране. В регионе за прошлый месяц она составила 2,1%, что на 1 десятую меньше, мартовского показателя. Некоторые продовольственные товары, например, рис, геркулес, макаронные изделия, свинина, молоко, мясо птицы, помидоры и огурцы даже подешевели.

Инфляция в области ниже, чем по стране. В регионе за прошлый месяц она составила 2,1%, что на 1 десятую меньше, мартовского показателя. Некоторые продовольственные товары, например, рис, геркулес, макаронные изделия, свинина, молоко, мясо птицы, помидоры и огурцы даже подешевели. А вот табачные изделия и моторное топливо заметно подорожали на фоне повышения акцизов.