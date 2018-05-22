«Ни дня без профилактики!» - под таким девизом в регионе прошли профилактические и пропагандистские мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

«Ни дня без профилактики!» - под таким девизом с 10 по 19 мая текущего года на территории региона прошли профилактические и пропагандистско-воспитательные мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Мероприятия проводились в рамках операции «Внимание, дети!».Основная цель проводимой работы – предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, укрепление правопорядка на автодорогах, пропагандистский охват населения по вопросам повышения культуры поведения участников дорожного движения, пропаганда использования детских удерживающих устройств и автокресел при перевозке детей, популяризация световозвращающих элементов.Так, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району капитан полиции Евгения Сычева встретилась с учениками Пекшинской средней общеобразовательной школы и разъяснила учащимся основополагающие принципы обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах города и района. Поговорили также о правилах управления мото- и велотранспортом, об ответственности родителей за передачу транспортного средства лицу, не имеющему права управления, порядке обучения и оформления водительского удостоверения категории «М».Аналогичные мероприятия прошли еще в нескольких школах города Петушки.Дорожные полицейские ГИБДД УМВД России по городу Владимиру провели в городской Специальной (коррекционной) школе-интернате № 1 викторину на знание Правил дорожного движения.Ребята показали свои знания на этапе разминки «Ловкий пешеход», в упражнениях «Автомульти», игре «Светофор». Воспитанники разгадывали ребусы и дружно участвовали в блиц-опросе по ПДД, продемонстрировав достойные знания.Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения городского ГИБДД Алена Асманова еще раз напомнила ребятам о безопасном поведении на улице, правилах вождения велосипеда, необходимости использования световозвращающих элементов. А в завершении встречи в подарок от полицейских каждый из ребят получил фликер.