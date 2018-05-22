Депутат Андрей Исаев объяснил, почему Алексей Кудрин потерял голоса при утверждении на должность главы Счетной палаты. Оказывается, часть парламентариев из Единой России сознательно не голосовала за него.

Депутат Андрей Исаев объяснил, почему Алексей Кудрин потерял голосапри утверждении на должность главы Счетной палаты. Оказывается, часть парламентариевиз "Единой России" сознательно не голосовала за него.Судя по данным голосования за кандидатуру Алексея Кудрина,он потерял порядка 30 голосов единороссов, которые ранее выдвинули экс-министрафинансов на высокий пост. Кудрин должен был набрать со стороны фракции около280 голосов депутатов."За его кандидатуру проголосовали 245 членов фракции "ЕдинаяРоссия", и 19 голосов он получил от фракции "Справедливая Россия". Частьдепутатов "Единой России" не голосовала за его кандидатуру, некоторые из нихотсутствовали по уважительным причинам, но определенная часть не голосовала заего кандидатуру вполне осознанно", – сказал первый заместитель главы фракции"Единая Россия" Андрей Исаев.Он напомнил, что фракция несколько раз встречалась сКудриным, во время этих встреч была подчас достаточно острая полемика. Именнопоэтому единороссы приняли решение голосовать в свободном режиме."Мы неоказывали давление ни на кого из депутатов, и те из них, кто решил неголосовать за поддержку кандидатуру Алексея Леонидовича, имели на это полноеправо. Единственное, о чем мы просили, – не голосовать против, потому что онвыдвинут нашей фракцией. Они могли либо голосовать, либо воздержаться", —пояснил Исаев.По его мнению, ключевым моментом, повлиявшем на исход голосованиямог стать вопрос, заданный Кудрину депутатом Андреем Макаровым. Парламентарий напомнилбывшему министру финансов о его позиции, которая часто критиковалась Счетной палатой и спросил, не повлияют ли эти взгляды набудущую работу. Кудрин дипломатично ушел от ответа на этот вопрос."Если бы бы Алексей Леонидович ответил развернуто, то,я думаю, что это было бы правильно. Но он в данном случае ушел от ответа навопрос, и возможно, это и явилось причиной того, что он потерял около 30голосов", – предположил Андрей Исаев.Тем не менее, напомнил политик, Кудрин был утвержденабсолютным большинством голосов, достаточным, чтобы опираясь на это большинствоработать во главе Счетной палаты. "Мы этому, безусловно, рады и будемвыстраивать с ним работу в его новом качестве", – заключил депутат.На прошлой неделе Владимир Путин предложил Госдумерассмотреть кандидатуру Кудрина на пост председателя ведомства. Это произошлопосле того, как нижняя палата парламента досрочно освободила от этой должностиТатьяну Голикову, она возглавляла государственный аудит с 2013 года, а теперьбудет работать в правительстве на должности вице-премьера.Алексею Кудрину 57 лет, по профессии он – экономист. В команде мэраСанкт-Петербурга Анатолия Собчака занимал разные должности, в том числе былзаместителем градоначальника. Кудрин более десяти лет возглавлял Министерствофинансов России, он известен своими либеральными взглядами в экономике.