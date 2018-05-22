Депутаты и эксперты обсудят законопроект об ответственности за исполнение санкций на территории России. Встреча политиков, бизнесменов и ученых пройдет 23 мая на заседании Совета по законотворчеству при спикере Госдумы.

Депутаты и эксперты обсудят законопроект об ответственностиза исполнение санкций на территории России. Встреча политиков, бизнесменов иученых пройдет 23 мая на заседании Совета по законотворчеству при спикереГосдумы.Для обсуждения документа на Охотный ряд приглашеныруководители РСПП, Ассоциации компаний розничной торговли, Ассоциацииевропейского бизнеса, Торгово-промышленной и Общественной палат, "ДеловойРоссии", представители банковского сообщества и ритейлеров. Придут также ученыеиз ведущих научных институтов России.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил спредложением перенести рассмотрение законопроекта для проведения дополнительныхконсультаций с представителями бизнес-сообщества, как это было сделано сзаконом о контрсанкциях."На это заседание мы пригласили представителей деловыхобъединений, экспертных кругов, – всех, кто обратился в Государственную Думу спредложениями о доработке данного законопроекта. Мы обсудим все предложения,после чего примем решение о дальнейшем рассмотрении этого законопроекта", –сказал Володин.Напомним, что сегодня, 22 мая Дума приняла в третьем,окончательном чтении законопроект о контрсанкциях, а обсуждение не менеерезонансного документа о введении уголовной ответственности за соблюдениесанкций США, продолжается. По словам спикера Госдумы, в нижнюю палату поступиломного предложений относительно доработки проекта закона об уголовнойответственности за соблюдение американских санкций на территории России.Нормативно-правовой акт о введении ответственности заисполнение санкций США на территории России предусматривает ограничение свободысроком до четырех лет или 600 тысяч рублей штрафа за совершение действий,которые следуют в рамках санкционной политики иностранного государства вотношении России. А за умышленные действия, способствующие введению санкцийпротив нашей страны, виновные, гласит проект закона, будут наказываться штрафомв размере до 500 тысяч рублей или ограничением свободы сроком до трех лет.После первого чтения документа в Госдуму поступили обращенияот представителей бизнес-сообщества. Спикер Вячеслав Володин отметил, чтопредприниматели выразили озабоченность предлагаемыми в законопроекте мерами.Нижняя палата продолжила обсуждение документа с заинтересованными кругами. Впрошлый четверг депутаты перенесли рассмотрение документа для того, чтобыдополнительно обсудить его с бизнесменами.