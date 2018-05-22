Депутаты и эксперты обсудят законопроект об ответственности
за исполнение санкций на территории России. Встреча политиков, бизнесменов и
ученых пройдет 23 мая на заседании Совета по законотворчеству при спикере
Госдумы.
Депутаты и эксперты обсудят законопроект об ответственности
за исполнение санкций на территории России. Встреча политиков, бизнесменов и
ученых пройдет 23 мая на заседании Совета по законотворчеству при спикере
Госдумы.
Для обсуждения документа на Охотный ряд приглашены
руководители РСПП, Ассоциации компаний розничной торговли, Ассоциации
европейского бизнеса, Торгово-промышленной и Общественной палат, "Деловой
России", представители банковского сообщества и ритейлеров. Придут также ученые
из ведущих научных институтов России.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с
предложением перенести рассмотрение законопроекта для проведения дополнительных
консультаций с представителями бизнес-сообщества, как это было сделано с
законом о контрсанкциях.
"На это заседание мы пригласили представителей деловых
объединений, экспертных кругов, – всех, кто обратился в Государственную Думу с
предложениями о доработке данного законопроекта. Мы обсудим все предложения,
после чего примем решение о дальнейшем рассмотрении этого законопроекта", –
сказал Володин.
Напомним, что сегодня, 22 мая Дума приняла в третьем,
окончательном чтении законопроект о контрсанкциях, а обсуждение не менее
резонансного документа о введении уголовной ответственности за соблюдение
санкций США, продолжается. По словам спикера Госдумы, в нижнюю палату поступило
много предложений относительно доработки проекта закона об уголовной
ответственности за соблюдение американских санкций на территории России.
Нормативно-правовой акт о введении ответственности за
исполнение санкций США на территории России предусматривает ограничение свободы
сроком до четырех лет или 600 тысяч рублей штрафа за совершение действий,
которые следуют в рамках санкционной политики иностранного государства в
отношении России. А за умышленные действия, способствующие введению санкций
против нашей страны, виновные, гласит проект закона, будут наказываться штрафом
в размере до 500 тысяч рублей или ограничением свободы сроком до трех лет.
После первого чтения документа в Госдуму поступили обращения
от представителей бизнес-сообщества. Спикер Вячеслав Володин отметил, что
предприниматели выразили озабоченность предлагаемыми в законопроекте мерами.
Нижняя палата продолжила обсуждение документа с заинтересованными кругами. В
прошлый четверг депутаты перенесли рассмотрение документа для того, чтобы
дополнительно обсудить его с бизнесменами.