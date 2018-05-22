Мощные магнитные бури накроют Землю в первых числах июня. Медики рекомендуют в эти дни отказаться от алкоголя и больше гулять.

Мощные магнитные бури накроют Землю в первых числах июня.Медики рекомендуют в эти дни отказаться от алкоголя и больше гулять.Магнитные возмущения, по прогнозам, достигнут Земли 1 июня.В этот день буря будет слабой. Но затем возмущения наберут силу. Специалистыожидают значительного роста магнитной активности в период со 2-го по 5-е число.Как поясняют медики, болезненная реакция на магнитные бури иизменение погоды объясняется нарушениями вегетативной нервной системы человека.Особенно чувствительны к изменениям геомагнитного фона люди, страдающие отдепрессии и мигрени, а также часто испытывающие стресс. Не самыми легкимистановятся "возмущенные" дни и для страдающих хроническимизаболеваниями.Рекомендации врачей следующие: отказаться от алкоголя итяжелой пищи, чаще устраивать прогулки, пить больше воды, избегать тяжелыхфизических нагрузок и раньше ложиться спать. Следует проявить максимальноевнимание к своему здоровью: ведь магнитное поле воздействует на скоростьреакции и сказывается на работе сердечно-сосудистой системы.Спутники магнитной бури у чувствительных людей – боли всердце, мигрени, слабость, боли в суставах. Однако медики утверждают, что отметеозависимости можно избавиться. Надо только заняться йогой или лечебнойфизкультурой. Помогут также курс витаминов, правильное питание и периодический контрастныйдуш.По данным синоптиков, на протяжении всей текущей недели в столичном регионе сохранится повышенное атмосферное давление. Как сообщает РИА Новости,основные симптомы, которыми страдают метеозависимые люди – слабость, недомогание, повышение или снижение артериального давления, бессонница, боли в суставах, головные боли, одышка. Как правило, это проявление заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы, артрита. Поэтому главное, по словам врачей – лечить само заболевание.