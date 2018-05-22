Мощные магнитные бури накроют Землю в первых числах июня.
Медики рекомендуют в эти дни отказаться от алкоголя и больше гулять.
Мощные магнитные бури накроют Землю в первых числах июня.
Медики рекомендуют в эти дни отказаться от алкоголя и больше гулять.
Магнитные возмущения, по прогнозам, достигнут Земли 1 июня.
В этот день буря будет слабой. Но затем возмущения наберут силу. Специалисты
ожидают значительного роста магнитной активности в период со 2-го по 5-е число.
Как поясняют медики, болезненная реакция на магнитные бури и
изменение погоды объясняется нарушениями вегетативной нервной системы человека.
Особенно чувствительны к изменениям геомагнитного фона люди, страдающие от
депрессии и мигрени, а также часто испытывающие стресс. Не самыми легкими
становятся "возмущенные" дни и для страдающих хроническими
заболеваниями.
Рекомендации врачей следующие: отказаться от алкоголя и
тяжелой пищи, чаще устраивать прогулки, пить больше воды, избегать тяжелых
физических нагрузок и раньше ложиться спать. Следует проявить максимальное
внимание к своему здоровью: ведь магнитное поле воздействует на скорость
реакции и сказывается на работе сердечно-сосудистой системы.
Спутники магнитной бури у чувствительных людей – боли в
сердце, мигрени, слабость, боли в суставах. Однако медики утверждают, что от
метеозависимости можно избавиться. Надо только заняться йогой или лечебной
физкультурой. Помогут также курс витаминов, правильное питание и периодический контрастный
душ.
По данным синоптиков, на протяжении всей текущей недели в столичном регионе сохранится повышенное атмосферное давление. Как сообщает РИА Новости,основные симптомы, которыми страдают метеозависимые люди – слабость, недомогание, повышение или снижение артериального давления, бессонница, боли в суставах, головные боли, одышка. Как правило, это проявление заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы, артрита. Поэтому главное, по словам врачей – лечить само заболевание.