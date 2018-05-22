Пластические хирурги решили выяснить, какой размер груди делает женщин счастливыми. Для этой цели эксперты провели масштабный опрос.

Пластические хирурги решили выяснить, какой размер груди делает женщин счастливыми. Для этой цели эксперты провели масштабный опрос.В ходе исследования специалисты опросили около 900 респонденток. Девушки рассказали, насколько они довольны своим бюстом и как его размер отражается на их повседневной жизни, передает The Sun.Почти 40% обладательниц третьего размера груди ответили, что в полной мере удовлетворены своими фигурой и жизнью. Чуть меньше женщин оказались рады четвертому размеру – 34%. Пятый размер оказался по душе 29% опрошенных. Меньше всего счастливых женщин оказалось среди обладательниц второго размера –их было всего 27%.Также респондентки рассказали, с какими трудностями им пришлось столкнуться из-за своих параметров. "Из-за большой груди меня сразу считают глупой", – пожаловалась одна из них.Кроме того, нашлось немало желающих увеличить бюст. "Если бы они были больше, я бы чувствовала себя увереннее", – призналась другая девушка.При этом когда речь зашла о пластической хирургии, многие респондентки сходу изменили мнение. Так, лишь 18% опрошенных женщин утвердительно ответили на вопрос, хотели бы они сделать операцию по увеличению или уменьшению груди.