Красавица потратила на заграничную недвижимость 250 тысяч евро. Теперь присматривается к московским ценам.

Красавица потратила на заграничную недвижимость 250 тысяч евро. Теперь присматривается к московским ценам.Анна Калашникова купила квартиру на модном испанском курорте Аликанте, еще в конце прошлого года. Но только сейчас закончила ремонт. "Я просто влюбилась в это место. Здесь очень красиво, спокойно и в тоже время есть все для жизни. Поэтому я не смогла устоять"– рассказала Анна Dni.Ru и поделилась фотографиями своих шикарных апартаментов.Столовая, спальня хозяйки, гостиная, детская, гостевая, а так же терраса с шикарным видом на море выдержаны в одном стиле. А доминирующими цветами 117-метровой квартиры являются розовый и бежевый – любимые цвета артистки."Мне очень нравится эта квартира. Впервые мысли дизайнера на 100% совпали с моими пожеланиями. Единственное о чем жалею, что не смогу проводить здесь много времени. Ведь у меня достаточно плотный график. Так что эта квартира в большей степени покупалась для моих родителей и сына Данечки, которые будут проводить здесь летние каникулы. Сыну пойдет на пользу морской воздух. Кроме того, я планирую отдать его в местную детский сад, чтобы ребенок говорил на двух языках, и записать футбольную школу, испанцы ведь очень круто играют в футбол . Уверена, это умение пригодится моему сыну в дальнейшем. Так как Даня у меня очень активный мальчик" , заверила Калашникова.Соседями Анны стали Дана Борисова , Эвелина Бледанс, супруги Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Глюкоза и многие другие звезды, которые давно облюбовали испанский берег.В этом году Калашникова планирует купить квартиру в центре Москвы – она присматривает новую недвижимость в престижном районе столицы. Непременно условие – наличие спортивных залов, ресторанов и развлекательных центров в шаговой доступности. К счастью, доходы Ани позволяют ей делать дорогие покупки и жить красиво.