В соревнованиях приняли участие около 150 столичных семей, 24 из которых представляли Главное управление МВД России по г. Москве...

Во Дворце спорта «Динамо» состоялось традиционное открытое первенство «Спортивная семья – 2018». В этом году состязание было приурочено 95-летию образования Общества «Динамо». В соревнованиях приняли участие около 150 столичных семей, 24 из которых представляли Главное управление МВД России по г. Москве.В мероприятии приняли участие заместитель Председателя МГО ВФСО «Динамо» Анатолий Долгушев, чемпионка XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де- Жанейро, трехкратная чемпионка Европы, трехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Гелена Топилина, российский актер театра и кино, мастер спорта по боксу Тимур Ефременков.«Мы проводим этот семейный праздник уже 18 лет и каждый раз желающих попробовать здесь свои силы становится все больше. Сегодня многие пришли сюда впервые, но я уверен, что они получат огромное удовольствие от соревнований», – рассказал Анатолий Долгушев.Для спортивных семей были подготовлены две разные эстафеты, адаптированные для участия с детьми 2007 – 2011 гг. рождения и 2004 – 2007 гг. рождения. Эстафеты включали в себя по четыре различных этапа. Так, спортсменов ожидали горки и полосы препятствий, командный бег на надувных лыжах, преодоление дистанции в колесе - для мам, забег в гигантских ботинках - для пап и многое другое.В общем зачёте в упорной борьбе победу одержала сборная команда ГУ МВД России по г. Москве, опередив команду Центрального округа войск Национальной гвардии России на одно очко, третье место досталось представителям Региональной общественной организации «Спортивная федерация пожарных и спасателей».В индивидуальном зачете по итогам состязаний среди полицейских семей лучшими были отмечены семья Гарбузовых (УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве); Гришиных (УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве); Гавриловых. (УООП ГУ МВД России по городу Москве.) и Ильиных (УООП ГУ МВД России по г. Москве).Завершился семейный спортивный праздник выступанием вокально-музыкального ансамбля «Горница».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве