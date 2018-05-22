В отношении руководителя предприятия возбудили уголовное дело
В отношении руководителя предприятия возбудили уголовное дело
На предприятии «Ресурсград» костромич лишился руки. Он работал сушильщиком.
Как сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета, в отношении руководителя возбудили уголовное дело: он нес ответственность за соблюдение требований безопасности на производстве.
В сушилке перекосило лист шпона, и рабочий просунул руку между роликовой цепью и звездочкой привода, чтобы поправить его. В итоге его руку зажало, а потом отрезало механизмом.