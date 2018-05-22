Разве можно так пугать людей! Каждый раз, когда бывшая жена Джигарханяна пропадает из поля зрения, у ее поклонников случается истерика. Разве можно лишать людей такой красоты и нежности?!

Разве можно так пугать людей! Каждый раз, когда бывшая жена Джигарханяна пропадает из поля зрения, у ее поклонников случается истерика. Разве можно лишать людей такой красоты и нежности?!Число поклонников и сторонников очаровательной нимфы Виталины Цымблюк-Романовской растет день ото дня. После 30 эфиров "Пусть говорят" на Первом канале она стала настоящей национальной героиней. Ей кланяются, целуют руки, берут автографы и просят о совместной фотографии. Ведь она отдала лучшие годы старику, а тот в благодарность за все добро назвал ее воровкой и призвал посадить. Но разве можно посадить ангела?Под публикациями молодой пианистки в социальной сети Инстаграм всегда сотни поддерживающих комментариев. "Виталина, я так привыкла ежедневно видеть вас, что за последние 3 дня даже заболела. Сломался компьютер – заменили жесткий диск. И я не могла вас увидеть. Сегодня сделали и я сразу стала вас искать. Новых фотографий правда не нашла, но рада что ничего плохого тоже нет. Вы про нас не забывайте. Мы вас любим, желаем вам только всего хорошего", – написала любимой Виталине некая Таисия Кожевникова. Она бьется в припадке от того, что не долго не видит свою любимицу. А о той не всегда есть время выйти в сеть – то показания в Следственном комитете дает, то в кровати с Андреем Малаховвым фотографируется, то по премьерам в театры ходит, то контракты с передачами подписывает.В редакцию Dni.Ru тоже постоянно летят письма в поддержку поруганной в эфире стольких каналов и программ Цымбалюк-Романовской. "Я заказала молебен о Виталине, перед Казанской божьей матерью просила о девочке, которую все уничтожают за то, что она отдала лучшие годы немощному старику (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пишет одна из читательниц.Люди уверены, что бесы и злые силы, которые хотят лишить Цымбалюк-Романовскую квартир и денег и заставить ее шить рукавицы в Можайской женской колонии, скоро падут. Ведь с Виталиной сила в лице ее адвоката Ларисы Широковой и мощь, которую являет собой Дмитрий Борисов. Вместе они – сила!