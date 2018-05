Форвард клуба НБА Кливленд Кавальерс Леброн Джеймс во время четвертого матча полуфинальной серии с Бостон Селтикс установил рекорд по забитым мячам в плей-офф. В первой половине игры он набрал 22 балла. Это позволило знаменитому баскетболисту обойти прежнего рекордсмена Карима Абдул-Джаббара.

Форвард клуба НБА "Кливленд Кавальерс" Леброн Джеймс во время четвертого матча полуфинальной серии с "Бостон Селтикс" установил рекорд по забитым мячам в плей-офф. В первой половине игры он набрал 22 балла. Это позволило знаменитому баскетболисту обойти прежнего рекордсмена Карима Абдул-Джаббара.Теперь на счету Леброна стало 2357 мячей, забитых им в плей-офф непосредственно с игры. Он на один балл обошел легендарного центрового "Лейкерс" и "Милуоки". Стоит отметить, что рекорд Абдул-Джаббара держался почти 30 лет.Congrats to @KingJames of the @cavs on becoming the #NBAPlayoffs FIELD GOALS leader! #ThisIsWhyWePlay #WhateverItTakes pic.twitter.com/8mEc3qD4Vp— NBA (@NBA) 22 мая 2018 г.В серии "Кливленд" – "Бостон" пока счет 2:1 в пользу "Селтикс".