Лондон потребовал от Абрамовича объяснений. Для получения британской визы российскому бизнесмену предстоит раскрыть источник своего многомиллиардного состояния.

Лондон потребовал от Абрамовича объяснений. Для получениябританской визы российскому бизнесмену предстоит раскрыть источник своего многомиллиардногосостояния.У Романа Абрамовича закончилась британская виза инвестора,ее еще называют золотой. Все, кто вложил в экономику Туманного Альбиона болеедвух миллионов фунтов стерлингов, могут рассчитывать на долгосрочную визу, а современем и на вид на жительство.После отравления в Солсбери двойного агента Сергея Скрипаля,британские власти взялись за богатых россиян, живущих в стране, и дажепроверяют законность обучения детей бизнесменов в британских университетах. Особоевнимание – большим деньгам, хранящимся в лондонских банках.По данным газеты The Daily Telegraph, золотая виза Романа Абрамовичаона истекла в апреле, из-за чего он не смог посетить матч своей команды "Челси".В связи с этим бизнесмену пришлось подать заявление на новую визу по более жесткимправилам, вместо того, чтобы продлить уже существующую. До этого в течение 15 лет Лондон так и и делал.Одновременно в Лондоне прозвучало заявление главыбританского МИД Бориса Джонсона. Он сообщил, что взял на заметку эффективностьпоследней волны американских санкций, ударивших по Олегу Дерипаске. Министртакже добавил, что после брекзита Лондон может усилить санкции в отношенииМосквы без оглядки на остальную Европу.Пока не ясно, пишет издание, подозревают ли Абрамовича вчем-то незаконном и попал ли он под усиленные проверки, о которых заявляли вМВД Великобритании после отравления Скрипалей. Министерство тогда пообещаловнимательнее посмотреть на визы 700 богатых россиян.Британцы стараются ударить по тем людям, которые считаютсякошельками режима, Абрамович в этом списке находится на первом месте, и поэтомуони сейчас прощупывают общественную международную реакцию, считает политолог,профессор МГИМО Валерий Соловей."Насколько я знаю из своих недавних встреч и бесед, уних есть морально психологическая готовность приступить к жестким действиям.Если они к этим действиям приступят, если они их скоординируют с США и еще спарочкой стран, в первую очередь с Германией, это будет очень серьезная угроза",– сказал эксперт в интервью BMF.RU.В российском посольстве в Лондоне тоже прокомментировалиновость о задержке выдачи британской визы Роману Абрамовичу. Борьба с грязнымиденьгами не должна выливаться в запугивание российских бизнесменов, заявили вдиппредставительстве.