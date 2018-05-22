Новоиспеченная герцогиня Сассекская Меган Маркл старательно пытается найти друзей в Букингемском дворце. Она воспользовалась официальным мероприятием для того, чтобы наладить отношения с родственниками супруга.

Новоиспеченная герцогиня Сассекская Меган Маркл старательнопытается найти друзей в Букингемском дворце. Она воспользовалась официальныммероприятием для того, чтобы наладить отношения с родственниками супруга.Сегодня, 22 мая, Гарри и Меган впервые посетили официальноемероприятие в качестве мужа и жены. Они пришли на прием в честь 70-летия принцаЧарльза в Букингемском дворце.Присутствующие отметили, что во время празднования Маркл проводила много временирядом с мачехой своего супруга герцогиней Корнуэлльской Камиллой. Женщиныо чем-то мило болтали, шептались, и, порой, заливались дружным смехом, чемпривлекали внимание гостей торжества.Поклонники, были смущены таким поведением Меган, ведь ранееона во всеуслышание заявляла о том, что во всем пытается подражать матери своегосупруга принцессе Диане. А учитывая скандал, в котором была замешана Камилла, герцогинеСассекской следует скорее сторониться новой супруги принца Чарльза,нежели подлизываться к ней.Отметим, что брак родителей Гарри – принцессы Дианы и принцаЧарльза распался именно из-за Камиллы. Герцогиня Корнуэлльская состоялав близких отношениях с сыном королевы еще до его женитьбы, однако ее кандидатура как невесты не устроила королеву. Брак Чарльза и Дианы никак не повлиял на взаимоотношениявлюбленных, они продолжали периодически встречаться.Чарльз и Камилла поженились только в 2005 году. Королева свадьбуне одобрила и прийти на торжество отказалась, поэтому бракосочетание отпраздновалибез свойственных монаршим особам пышности и размаха – их они зарегистрировали отношения в муниципальном департаменте Виндзора.