Нападающий сборной России и Краснодара Федор Смолов рассказал об отрицательном влиянии своей бывшей спутницы Виктории Лопыревой на его карьеру. По словам футболиста, телеведущая добавила ему медийного статуса, однако мешала спортивным достижениям.

Нападающий сборной России и "Краснодара" Федор Смолов рассказал об отрицательном влиянии своей бывшей спутницы Виктории Лопыревой на его карьеру. По словам футболиста, телеведущая "добавила ему медийного статуса", однако мешала спортивным достижениям.Смолов вспомнил, что на момент отношений с Лопыревой он "ничего не выиграл в футболе и толком не играл". При этом нападающий признал, что популярность дивы отразилась и на нем, передает ""."Это имело место быть. Это глупо отрицать", – заявил Cмолов. Он подчеркнул, что такое положение вещей его не устраивало. "Нравилось ли мне это? Нет. Осознавал ли, что это мешает мне играть в футбол? Да, осознавал", – признался спортсмен.Однако Лопырева – не единственный человек, к которому у Смолова остались претензии. Нападающий рассказал, что был обижен на главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, когда играл под его руководством в "Динамо"."Я сильно обиделся после того, как Черчесов мне сказал уходить из "Динамо". Я объективно понимаю, что я точно не хуже ряда игроков. У меня было полное опустошение. В тот момент и состоялся разговор об аренде", – поделился откровениями спортсмен. При этом он отметил, что перестал обижаться на тренера после того, как начал стабильно забивать в "Краснодаре" и сборной.Напомним, что Лопырева и Смолов расстались в мае 2015 года. Сейчас фотомодель является послом чемпионата мира 2018 года от Ростова-на-Дону.