По данным следствия, в середине ноября прошлого года мужчина проводил ремонтные работы в квартире пенсионерки.

Во Владимире перед судом предстанет мошенник. По данным следствия, в середине ноября прошлого года мужчина проводил ремонтные работы в квартире пенсионерки. За дополнительную плату он предложил женщине остеклить балкон. Та согласилась и, не заключая договор о предоставлении услуг, отдала работнику 35 тысяч рублей. Получив деньги, обвиняемый скрылся и перестал отвечать на телефонные звонки. Через месяц мошенник был задержан. Проверка показала, что обвиняемый причастен к еще одному преступлению, совершенному в июне 2017 года. Тогда мужчина завладел деньгами пенсионера в сумме 14 тысяч рублей.