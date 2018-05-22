Её начнут наносить на дороги города уже в июне

Её начнут наносить на дороги города уже в июнеВ Костроме власти выделили из городского бюджета 11 млн рублей на разметку из термопластика.Как соообщают в администрации города, её начнут наносить уже в июне.Речь идет об улицах Байдарской, Боевой, Галичской, Голубкова, Долматова, Ивана Сусанина, Калинина, Калиновской, Костромской, Ленина, Лермонтова, Лесной, Октябрьской, Подлипаева, Профсоюзной, Северной правды, Симановского, Смоленской, Титова, Чайковского, Юрия Смирнова, Советской, а также проспектах Мира и Текстильщиков и площади Широкова.