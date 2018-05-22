Дима Билан показал поклонникам фото, на котором
его сразу и не узнать. На нем певец сидит на вокзале в джинсовой куртке на
чемоданах.
Дима Билан показал поклонникам фото, на котором
его сразу и не узнать. На нем певец сидит на вокзале в джинсовой куртке на
чемоданах.
Вид у звезды на фото действительно
весьма потертый и походный. Черные джинсы, капюшон толстовки на бейсболке,
кроссовки и рюкзачок за спиной, – кадр из поездки на гастроли Билан опубликовал
на своей страничке в Instagram.
Некоторые отметили, что известного певца в таком
незвездном виде трудно узнать. "Здесь и далее орфография и пунктуация атворов
сохранены – прим. ред.). "Вышли на полустаночке за дошираком и отстали от
поезда. Но есть другие варианты, так что #Томск, встречаемся уже сегодня", – подписал фото артист. Фолловеры стали
активно комментировать фото.
Один оценили юмор
знаменитости, другие пожурили Диму за постановочный, на их взгляд, кадр. Большинство
подписчиков отметили, что с багажом за так называемыми в народе "бомж-пакетами"
не ходят. "Ага, вышли на остановочку
за дошиком с сумками))) биланчик, врать тебе не идет", "А что, за
дошираком со своим багажом выходят?", "С чемоданами прям вышли? Чтоб
затариться хорошенько?", – написали пользователи соцсети.
Как писали Dni.Ru, ранее поклонники Димы Билана забили тревогу из-за болезненного вида артиста. Одни предполагают, что певец работает на износ, другие убеждены, что их любимец увлекся запрещенными препаратами.