Дима Билан показал поклонникам фото, на котором его сразу и не узнать. На нем певец сидит на вокзале в джинсовой куртке на чемоданах.

Дима Билан показал поклонникам фото, на которомего сразу и не узнать. На нем певец сидит на вокзале в джинсовой куртке начемоданах.Вид у звезды на фото действительновесьма потертый и походный. Черные джинсы, капюшон толстовки на бейсболке,кроссовки и рюкзачок за спиной, – кадр из поездки на гастроли Билан опубликовална своей страничке в Instagram.Некоторые отметили, что известного певца в такомнезвездном виде трудно узнать. "Здесь и далее орфография и пунктуация атворовсохранены – прим. ред.). "Вышли на полустаночке за дошираком и отстали отпоезда. Но есть другие варианты, так что #Томск, встречаемся уже сегодня", – подписал фото артист. Фолловеры сталиактивно комментировать фото.Один оценили юморзнаменитости, другие пожурили Диму за постановочный, на их взгляд, кадр. Большинствоподписчиков отметили, что с багажом за так называемыми в народе "бомж-пакетами"не ходят. "Ага, вышли на остановочкуза дошиком с сумками))) биланчик, врать тебе не идет", "А что, задошираком со своим багажом выходят?", "С чемоданами прям вышли? Чтобзатариться хорошенько?", – написали пользователи соцсети.Как писали Dni.Ru, ранее поклонники Димы Билана забили тревогу из-за болезненного вида артиста. Одни предполагают, что певец работает на износ, другие убеждены, что их любимец увлекся запрещенными препаратами.