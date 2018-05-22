Женщина подала заявку на получение кредита в размере 1 млн рублей. Оказалось, что документы для получения кредита – копия трудовой книжки и две справки о доходах - поддельные...

«Оперативники Южнопортового района задержали 51-летнюю жительницу Подмосковья, подозреваемую в попытке совершения мошенничества в сфере кредитования», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции района Южнопортовый с заявлением о мошенничестве обратился сотрудник службы безопасности одного из банков. По его словам, в их кредитный отдел от жительницы Московской области поступила заявка на получение потребительского кредита в размере 1 млн рублей. В ходе проверки документов представители службы безопасности усомнились в их подлинности и обратились в полицию.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Южнопортовому району в отделении банка при очередном визите с целью получения денежных средств задержали подозреваемую - 52-летнюю жительницу Подмосковья.Исследованием установлено, что представленные женщиной документы для получения кредита – копия трудовой книжки и две справки о доходах - поддельные.Отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18