Модернизация А7V основного немецкого танка Leopard 2 – это провал. По мнению военного эксперта Виктора Мураховского, боевая машина, которую называли сдерживающим фактором для России, не идет ни в какое сравнение с новейшими отечественными танками.

Модернизация А7V основного немецкого танка Leopard 2 – этопровал. По мнению военного эксперта Виктора Мураховского, боевая машина, которуюназывали "сдерживающим фактором" для России, не идет ни в какоесравнение с новейшими отечественными танками.По словам аналитика, ничего принципиально нового в очередноймодификации немецкого танка нет. "Остается так называемая классическаякомпоновка, при которой экипаж, боеприпасы, топливо располагаются в одномотсеке", – отметил эксперт. Мураховский пояснил, что таким образом жизньэкипажа подвергается большой опасности: к примеру, он может погибнуть в случаепробития брони, возникновения пожара.Мураховский подчеркнул, что бронезащита новой модификациивторого "Леопарда" также оставляет желать лучшего, при этом пушка убоевой машины осталась прежней. Эксперт недоумевает: а чем, собственно говоря,так восхищаются немецкие журналисты, описывая преимущества модернизированноймашины?Военный эксперт отметил, что Россия в настоящее времяявляется единственной страной, которая смогла сделать танк нового поколения,экипаж машины располагается в хорошо защищенной капсуле. "У немцев, в отличиеот нас, нет, например, управляемой ракеты, которая запускается через стволтанка", – цитирует эксперта . По его словам, на наших"Армате" и танках предыдущих поколений, в том числе Т-90, все этопредусмотрено."Так что в танкостроении Германия далеко не передоваястрана", – резюмировал аналитик.Эксперта насмешили немецкие бронемашины, находящиеся сейчасв Прибалтике для "сдерживания" России. "Не спал всю ночь ибоялся", – пошутил он. Видимо, канцлер ФРГ Ангела Меркель переоценилавозможности своих вооруженных сил.Леопард 2 – основной танк Бундесвера (армии ФРГ). По состоянию на 2017 год на вооружении в Германии, Австрии, Швеции,Норвегии и Швейцарии и ряда других стран стоят более 2,5 тысяч едиництанка.