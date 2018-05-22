Модернизация А7V основного немецкого танка Leopard 2 – это
провал. По мнению военного эксперта Виктора Мураховского, боевая машина, которую
называли сдерживающим фактором для России, не идет ни в какое
сравнение с новейшими отечественными танками.
Модернизация А7V основного немецкого танка Leopard 2 – это
провал. По мнению военного эксперта Виктора Мураховского, боевая машина, которую
называли "сдерживающим фактором" для России, не идет ни в какое
сравнение с новейшими отечественными танками.
По словам аналитика, ничего принципиально нового в очередной
модификации немецкого танка нет. "Остается так называемая классическая
компоновка, при которой экипаж, боеприпасы, топливо располагаются в одном
отсеке", – отметил эксперт. Мураховский пояснил, что таким образом жизнь
экипажа подвергается большой опасности: к примеру, он может погибнуть в случае
пробития брони, возникновения пожара.
Мураховский подчеркнул, что бронезащита новой модификации
второго "Леопарда" также оставляет желать лучшего, при этом пушка у
боевой машины осталась прежней. Эксперт недоумевает: а чем, собственно говоря,
так восхищаются немецкие журналисты, описывая преимущества модернизированной
машины?
Военный эксперт отметил, что Россия в настоящее время
является единственной страной, которая смогла сделать танк нового поколения,
экипаж машины располагается в хорошо защищенной капсуле. "У немцев, в отличие
от нас, нет, например, управляемой ракеты, которая запускается через ствол
танка", – цитирует эксперта . По его словам, на наших
"Армате" и танках предыдущих поколений, в том числе Т-90, все это
предусмотрено.
"Так что в танкостроении Германия далеко не передовая
страна", – резюмировал аналитик.
Эксперта насмешили немецкие бронемашины, находящиеся сейчас
в Прибалтике для "сдерживания" России. "Не спал всю ночь и
боялся", – пошутил он. Видимо, канцлер ФРГ Ангела Меркель переоценила
возможности своих вооруженных сил.
Леопард 2 – основной танк Бундесвера (армии ФРГ). По состоянию на 2017 год на вооружении в Германии, Австрии, Швеции,
Норвегии и Швейцарии и ряда других стран стоят более 2,5 тысяч единиц
танка.