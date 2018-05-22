Журналисты сумели связаться с Евгением Осиным, который попал в аварию на мотоцикле. Некогда популярный исполнитель сообщил о неутешительном диагнозе, который ему поставили медики.

Журналисты сумели связаться с Евгением Осиным, который попал в аварию на мотоцикле. Некогда популярный исполнитель сообщил о неутешительном диагнозе, который ему поставили медики.После падения с мотоцикла Евгений Осин отказался от госпитализации, однако все же отправился в травмпункт. Там его поставили перед неприятным фактом. "У меня гипс, четыре пальца на ноге сломано", – приводит слова Евгения Осина РЕН ТВ. Как сообщил некогда популярный исполнитель, с гипсом ему придется ходить до 6 июня."Я отказался от госпитализации, я поехал ставить на учет мотоцикл, погрузил его в мотоэвакуатор, и в ГИБДД поставил на учет. На мотоэвакуаторе привез его назад и поставил в гараж", – рассказал певец. Напомним, Евгений Осин стал жертвой собственного мотоцикла. Тяжелое транспортное средство упало и придавило певцу ногу.В Сети прокомментировали неприятный инцидент, произошедший с некогда популярным исполнителем. Интернет-пользователи язвительно намекнули на то, что в момент происшествия Осин был подшофе. Однако очевидец, который помог артисту в неприятной ситуации, заверил журналистов, что Евгений был абсолютно трезв.Ранее в окружении Осина пожаловались, что певец много выпивает. "У Жени идет срыв за срывом, он снова и снова запивает, и никаких положительных сдвигов в его состоянии пока, увы, не наблюдается, – рассказали Dni.Ru близкие певца. – Насколько мы знаем, он уже пятый день находится без сознания. Не может встать с кровати, никого не узнает, ходит под себя".