Женщины с маленькими детьми стали объектом охоты маньяка, который объявился в Битцевском парке. Буквально за пару дней от домогательств изверга с ножом пострадали несколько человек.

Женщины с маленькими детьми стали объектом охоты маньяка,который объявился в Битцевском парке. Буквально за пару дней от домогательствизверга с ножом пострадали несколько человек.Пока художества маньяка, к счастью, обходятся без жертв. Пострадалалишь одна женщина – мужчина набросился на нее с ножом. Извращенец выбираетисключительно молодых мамаш, прогуливающихся с маленькими детьми."Я шла с коляской, два часа дня, идет мужчина. И тут ондостал нож возле ребенка, сказал "паркуй коляску и пошли со мной влес", – рассказывает одна из пострадавших. По словам женщины, вокруг, какназло, не было ни души. Однако последовавшей реакции преступник от хрупкойженщины не ожидал: она схватила младенца в охапку и бросилась бежать.Преследовать ее маньяк не стал.Как рассказывают свидетели, отличительная черта нового "битцевскогоманьяка" – газета, в ней он прячет нож. Насильника так и прозвали -"маньяк с газетой". Злоумышленник выбирает в основном матерей сдетьми. Логика проста: сбежать самой можно и успеть, а вот сделать это с маленькимребенком на руках – гораздо сложнее.На мать двоих детей Людмилу извращенец напал после прогулкив лесу поздно вечером. Женщину маньяк жестоко избил. Она так напугана, чтоотказывается общаться с журналистами – думает, что сумасшедший может ее узнатьи заявиться прямо домой. На лице пострадавшей после роковой встречи осталсяшрам, передает Рен ТВ.Другой пострадавшей, Наталье, удалось спастись – когдаманьяк поволок ее в лес, она стала громко кричать. с Ее помощью полициясоставила фоторобот подозреваемого. Это мужчина примерно 50 лет, худощавоготелосложения, коротко стрижен или лысоват, рост 170–175 сантиметров. Глазакруглые, карие. Как отмечают свидетели, безумные глаза – единственное, чтоотличает извращенца.