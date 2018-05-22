Женщины с маленькими детьми стали объектом охоты маньяка,
который объявился в Битцевском парке. Буквально за пару дней от домогательств
изверга с ножом пострадали несколько человек.
Женщины с маленькими детьми стали объектом охоты маньяка,
который объявился в Битцевском парке. Буквально за пару дней от домогательств
изверга с ножом пострадали несколько человек.
Пока художества маньяка, к счастью, обходятся без жертв. Пострадала
лишь одна женщина – мужчина набросился на нее с ножом. Извращенец выбирает
исключительно молодых мамаш, прогуливающихся с маленькими детьми.
"Я шла с коляской, два часа дня, идет мужчина. И тут он
достал нож возле ребенка, сказал "паркуй коляску и пошли со мной в
лес", – рассказывает одна из пострадавших. По словам женщины, вокруг, как
назло, не было ни души. Однако последовавшей реакции преступник от хрупкой
женщины не ожидал: она схватила младенца в охапку и бросилась бежать.
Преследовать ее маньяк не стал.
Как рассказывают свидетели, отличительная черта нового "битцевского
маньяка" – газета, в ней он прячет нож. Насильника так и прозвали -
"маньяк с газетой". Злоумышленник выбирает в основном матерей с
детьми. Логика проста: сбежать самой можно и успеть, а вот сделать это с маленьким
ребенком на руках – гораздо сложнее.
На мать двоих детей Людмилу извращенец напал после прогулки
в лесу поздно вечером. Женщину маньяк жестоко избил. Она так напугана, что
отказывается общаться с журналистами – думает, что сумасшедший может ее узнать
и заявиться прямо домой. На лице пострадавшей после роковой встречи остался
шрам, передает Рен ТВ.
Другой пострадавшей, Наталье, удалось спастись – когда
маньяк поволок ее в лес, она стала громко кричать. с Ее помощью полиция
составила фоторобот подозреваемого. Это мужчина примерно 50 лет, худощавого
телосложения, коротко стрижен или лысоват, рост 170–175 сантиметров. Глаза
круглые, карие. Как отмечают свидетели, безумные глаза – единственное, что
отличает извращенца.