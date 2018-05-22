В столице США состоялась шестая игра полуфинальной серии Кубка Стэнли между Вашингтон Кэпиталз и Тампа-Бэй Лайтнинг. Хозяева льда сумели добиться первой победы на домашней арене в этом противостоянии, обыграв гостей со счетом 3:0.

В столице США состоялась шестая игра полуфинальной серии Кубка Стэнли между "Вашингтон Кэпиталз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг". Хозяева льда сумели добиться первой победы на домашней арене в этом противостоянии, обыграв гостей со счетом 3:0.В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели. После перерыва "столичные" все-таки нашли ключи к воротам Андрея Василевского. В большинстве точный бросок удался Ти-Джею Оши, которому ассистировал Евгений Кузнецов.В середине третьего периода Деван Смит-Пелли упрочил преимущество хозяев площадки. Затем Оши оформил дубль, забросив шайбу уже в пустые ворота. Благодаря этой победе "Вашингтон" сравнял счет в серии — 3:3. Теперь решающая седьмая игра пройдет в Тампе 23 мая.