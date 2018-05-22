История с российским журналистом Кириллом Вышинским показывает, что украинские власти зашли слишком далеко в своем стремлении как можно больше нагадить России. За несколько дней до открытия чемпионата мира Киев не погнушался пойти на захват заложника в лице Вышинского и начал новую войну в Донбассе.

История с российским журналистом Кириллом Вышинским показывает,что украинские власти зашли слишком далеко в своем стремлении как можно большенагадить России. За несколько дней до открытия чемпионата мира Киев непогнушался пойти на захват заложника в лице Вышинского и начал новую войну вДонбассе.Арест в Киеве руководителя местного отделения РИА Новости КириллаВышинского и абсурдные обвинения в его адрес в госизмене свидетельствует еслине об агонии режима Порошенко, то о серьезных трудностях на Банковой. Лучший способподнять себе рейтинг, как известно, развязать маленькую победоносную войну. Этотпроект, кстати, Порошенко тоже запустил за несколько недель до открытия вРоссии чемпионата мира по футболу.Понимая, что у него не остается другого выхода, президентУкраины направил войска в наступление на самопровозглашенные республикиюго-востока. Ополченцы, конечно, ответили на провокации, но в Киеве снетерпением потирают руки, ожидая, что в войну ввяжется Москва. Тогда можнобудет на весь мир кричать о российской агрессии в период важного спортивногомероприятия.Для прикрытия очередной военной авантюры Порошенко взял взаложники руководителя корпункта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Примечательно,что на самом высоком уровне в Киеве уже не исключили его обмен на режиссераОлега Сенцова, отбывающего в России 20-летний срок за терроризм. Как-топодозрительно быстро реагируют украинские власти, обмен Надежды Савченко на АлександраАлександрова и Евгения Ерофеева готовился несколько месяцев.При этом Киев изначально занимает довольно агрессивную и иррациональнуюпозицию в самом процессе обмена. Пресс-секретарь МИДа говорит, что все гражданеРоссии, которые задержаны или осуждены на Украине, являются преступниками, в товремя как украинцев, арестованных на территории России, в Киеве считают политзаключенными.Интересно, как распространение информации и донесение до гражданУкраины точки зрения журналиста, может представлять собой государственнуюизмену? Именно этим занимался последнее время Кирилл Вышинский. Теперь емусветит на Украине до 15 лет лишения свободы. В тоже время российскиеследователи привели неопровержимые доказательства причастности режиссера ОлегаСенцова к террористической деятельности. Спрашивается – так кто же все-такипреступник, а кто политический заключенный?Предложения поменять Вышинского на Сенцова, звучащие из уст высшихгосчиновников свидетельствуют о том, что российский журналист фактически взят взаложники на Украине, считает политолог и публицист Армен Гаспарян. Он напомнил,что не так давно многие люди на Западе писали открытые письма с просьбами и требованиямиосвободить из российских тюрем того же Олега Сенцова и его подельников."За Кирилла Вышинского не возвысил голос ни одинчеловек. Между тем его задержание противоречит конвенции ООН о борьбе с захватомзаложников. Хотелось бы услышать серьезную реакцию международных организаций поэтому поводу", – сказал Гаспарян в интервью Dni.Ru."У меня нет ни малейшего сомнения в том, что КириллуВышинскому будет максимально осложнено пребывание в тюрьме. И без того отягощеннаяситуация будет сопровождаться откровенным кликушеством в СМИ", – продолжилпублицист. По его мнению, ни о какомсоблюдении закона в случае с Вышинским, речи не идет.Украина не является правовым государством. Властьпринадлежит там преступной группе, которая постоянно попирает закон.Политолог выразил надежду на то, что на Западе услышат икак-то прокомментируют и другие события и заявления, связанные с Украиной. Речьидет об очередной эскалации насилия в Донбассе, беспрецедентном давлении налюбое инакомыслие и призывах на государственном уровне взорвать Крымский мост.Стоит напомнить, что украинский депутат Олег Мосийчукпредложил уничтожить построенный Россией Крымский мост необходимо уничтожить,поскольку он является вражеской инфраструктурой, которая соединяет оккупированнуютерриторию с материковой частью страны-агрессора.С призывом взорвать Крымский мост ранее выступаламериканский журналист Том Роган. 15 мая издание The Washington Examinerопубликовало статью, в которой Роган заявил, что Киев должен взорвать мост,поскольку он является возмутительным оскорблением Украины как государства. 17мая Следственный комитет России возбудил в отношении Рогана уголовное дело опризывах к терроризму, дело также было возбуждено в отношении редактораиздания.