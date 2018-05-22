Ученые Пекинского университета пришли к любопытным выводам. Для этого они проследили рацион питания более 40 тысяч человек за девять лет.

Ученые Пекинского университета пришли к любопытным выводам. Для этогоони проследили рацион питания более 40 тысяч человек за девять лет.Возраст участников наблюдений составлялот 30 до 79 лет. На момент начала наблюдений ни у кого из их участников не былоникаких проблем с сердцем.Выяснилось, что употребляющие по одномуяйцу в день люди имеют существенно более низкий риск болезней сердца иинсультов. Так, риск инсульта снижается на26%. При этом вероятность смерти от него уменьшается на 18%, передает CNBC.Также регулярное употребление этогопродукта снижало риск ишемической болезни сердца на 12% по сравнению с теми,кто никогда не употреблял яиц или делал это крайне редко. Отмечается, что яйцанасыщены полезными витаминами, минералами и белками, которые укрепляютздоровье.Ранее специалисты изАмериканской ассоциации сердца выявили зависимость между перенесеннымидушевными травмами в детском возрасте и риском развития ряда опасных болезней. Так,насилие повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. Кпотрясениям, которые могут негативно повлиять на здоровье сердца, исследователиотнесли также издевательства со стороны сверстников, злоупотребление родителейалкоголем или наркотиками и распад семьи.