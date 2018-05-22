Ученые Пекинского университета пришли к любопытным выводам. Для этого
они проследили рацион питания более 40 тысяч человек за девять лет.
Ученые Пекинского университета пришли к любопытным выводам. Для этого
они проследили рацион питания более 40 тысяч человек за девять лет.
Возраст участников наблюдений составлял
от 30 до 79 лет. На момент начала наблюдений ни у кого из их участников не было
никаких проблем с сердцем.
Выяснилось, что употребляющие по одному
яйцу в день люди имеют существенно более низкий риск болезней сердца и
инсультов. Так, риск инсульта снижается на
26%. При этом вероятность смерти от него уменьшается на 18%, передает CNBC.
Также регулярное употребление этого
продукта снижало риск ишемической болезни сердца на 12% по сравнению с теми,
кто никогда не употреблял яиц или делал это крайне редко. Отмечается, что яйца
насыщены полезными витаминами, минералами и белками, которые укрепляют
здоровье.
Ранее специалисты из
Американской ассоциации сердца выявили зависимость между перенесенными
душевными травмами в детском возрасте и риском развития ряда опасных болезней. Так,
насилие повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. К
потрясениям, которые могут негативно повлиять на здоровье сердца, исследователи
отнесли также издевательства со стороны сверстников, злоупотребление родителей
алкоголем или наркотиками и распад семьи.