Супруга футболиста Александра Кержакова госпитализирована. Специалисты оберегают молодую маму от любых контактов с внешним миром.

Супруга футболиста Александра Кержакова госпитализирована. Специалисты оберегают молодую маму от любых контактов с внешним миром.После заявления о разводе Милана Кержакова пересталаобновлять свои социальные Сети. Поклонники, грешным делом, подумали не стряслосьли чего непоправимого. Подруга семьи Кержаковых только подогрела появившиесяслухи.По словам девушки Милана так переживала из-за ссор с мужем,что оказалась в больнице. Она и сейчас находится там.Женщина изолирована от внешнего мира.У Кержаковой отняли все средства связи: телефон и планшет. Якобы,в день появления скандального сообщения о разводе, врачи, в порядке исключения,разрешили ей воспользоваться смартфоном. Из клиники Милану обещаютвыписать в конце мая. С каким недугомМиланаобратилась к докторам несообщается. "Если в клинике забирают телефон, странные мысли у всех возникают",– поделилась с сайтом газеты "Комсомольская правда" подруга.Ходят слухи, что в последнее время жена футболиста быланемного не в себе. Она так отчаялась, что даже пыталась спасти разваливающийся брак с помощью магическихритуалов. Девушка обратилась к экстрасенсу Ирине Мартыновой и попросила приворожитьсупруга."Мартынова, думаю, пообещала помочь. Но Ирина не владеетэлементарными знаниями, просто брала с Миланы деньги. Ирину я хорошо знаю. Приехалаона из Краснодара, работала в Центре развития личности Натальи Бантеевой -победительницы 9-й "Битвы экстрасенсов". Ирина в Центре занималась прикладной"черной работой": шила куклы для приворота, делала отворот, приворот,устраивала денежный поток", – рассказала журналистам экстрасенс Татьяна Ларина.Лариной кажется, что Кержаков намеренно отправил Милану в клинику, чтобы выдать ее за сумасшедшую, а при разводе отсудить усупруги детей. Якобы, этот трюк футболист уже проворачивал несколько лет назадсо своей сожительницей Екатериной Сафроновой."Ездила в психушку, куда ее отправил "полечиться" Кержаков, ивытаскивала оттуда. Кате кололи сильный препарат, от которого сердце могло невыдержать, а потом предложили ввести в искусственную кому. Я умоляла ее несоглашаться. Милану тоже вводили в искусственную кому. Она повторяет судьбуКати", – цитирует мага EG.ru.