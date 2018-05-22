Евгений Осин приобрел мотоцикл. Чтобы поставить его на учет, певец отправился в ГИБДД, однако не справился с управлением и попал в аварию.

Евгений Осин приобрел мотоцикл. Чтобы поставить его на учет, певец отправился в ГИБДД, однако не справился с управлением и попал в аварию.21 мая Евгений Осин стал жертвой собственного мотоцикла. На повороте 53-летний артист не справился с байком и упал. Тяжелое транспортное средство придавило певцу ногу. На помощь Осину пришел прохожий. Мужчина немедленно позвонил в экстренные службы, и вскоре к ним приехала карета скорой помощи.Медики осмотрели Евгения Осина и констатировали у него перелом пальца на ноге. Они посоветовали артисту отправиться в медицинское учреждение для фиксации лангетки на травмированной конечности, но тот отказался, компетентно сообщает "Московский комсомолец". Как выяснилось, Осин заранее записался на прием в ГИБДД и не хотел переносить дату, так как, по его словам, ближайшая запись была бы через неделю.В Сети уже прокомментировали неприятный инцидент, произошедший с некогда популярным исполнителем. Причем интернет-пользователи язвительно намекнули на то, что Осин свалился с мотоцикла потому, что был подшофе. Однако очевидец происшествия уверил журналистов, что за рулем транспортного средства Осин был абсолютно трезв. Прихрамывая после падения, он уселся на мотоцикл и умчался к гаишникам.Репортеры связались с самим пострадавшим. "Упал из-за собственной невнимательности. Простите, некогда разговаривать – несу сумки", – коротко прокомментировал инцидент Евгений Осин.Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации известного артиста. Певец самостоятельно добрался до столичной клиники и пожаловался медикам на плохое самочувствие.