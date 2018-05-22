16-летний подросток из Индонезии жестоко отомстил родителям за то, что те не исполнили его прихоть. Он поджег отцовский дом после отказа приобрести ему новый телефон.

16-летний подросток из Индонезии жестоко отомстил родителям за то, что те не исполнили его прихоть. Он поджег отцовский дом после отказа приобрести ему новый телефон.Местный шериф поделился подробностями произошедшего. Правоохранитель подтвердил, что юноша разозлился на своего отца за то, что тот не смог немедленно купить ему новый гаджет.Мужчина предложил ребенку дождаться религиозного праздника Ураза-Байрам, который будет отмечаться в Индонезии 15 июня. К этому времени отец смог бы приобрести телефон, передает The Straits Times.Несмотря на просьбы потерпеть юноша отказался ждать "так долго" и в знак протеста принес на кухню дрова, после чего поджег их. Сообщается, что от пламени никто не пострадал.При этом сам дом сгорел дотла. Эксперты оценили убытки семьи в 330 тысяч рублей.Полицейские рассказали, что ранее подросток уже угрожал убить своих родителей, когда они отказались покупать ему мотоцикл. Более того, хулиган неоднократно попадал в скандалы с местными жителями из-за своего стиля вождения.Ранее стало известно о жителе США, который разозлился и поджег дом родственников после воспоминания об обидной шутке десятилетней давности. Мужчина вспомнил, как десять лет назад брат испустил газы ему в лицо, и счел это веским поводом для совершения столь необдуманного поступка.