В преддверии летних каникул инспектор Отделения по делам несовершеннолетних уделила особое внимание теме «зацепинга»...

Инспектор Отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Лианозово майор полиции Мария Каверина провела профилактическую беседу на правовую тематику с учениками старших классов ГБОУ СОШ № 1573.В преддверии летних каникул Мария Каверина уделила особое внимание теме «зацепинга» - способа передвижения на поезде, при котором человек цепляется к вагонам за поручни, лестницы, подножки и другие элементы. В погоне за адреналином «зацепер» может ехать на крыше, на открытых переходных и тормозных площадках, с боковых или торцевых сторон вагонов. Такой вид развлечения рано или поздно, но неминуемо ведет к серьезным травмам. Несчастные случаи при таком передвижении происходят по ряду причин - падение с поезда во время движения, в том числе под рельсы идущего состава; столкновение с препятствиями по ходу движения (например, светофорными столбами); удар электрическим током при проезде на электрифицированных линиях или при попытке запрыгнуть на крышу поезда с моста, в результате слишком близкого приближения к контактной сети.Школьники не остались равнодушными к теме лекции, они активно задавали вопросы, делились своими впечатлениями от встречи.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29