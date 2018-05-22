Сотрудники полиции задержали 49-летнего приезжего мужчину, который продал 5 «старинных» монет. В ходе личного досмотра у него были изъяты еще 30 монет, которые также оказались поддельными...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали подозреваемого в покушении на мошенничество под видом продажи старинных монет.В ходе оперативных мероприятий на Комсомольском проспекте сотрудники полиции задержали 49-летнего приезжего мужчину, который продал 5 «старинных» монет. В ходе личного досмотра у него были изъяты еще 30 монет. Согласно результатам исследования они являются поддельными. Со слов подозреваемого, ранее к нему подошли неизвестные и предложили за вознаграждение продать раритетный товар.По данному факту следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61